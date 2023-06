Firma Inditex, będąca właścicielem marki Zara, mocno rozpoczyna nowy rok finansowy

Grupa odzieżowa Inditex, właściciel marki Zara, ogłosiła w środę, że sprzedaż i zysk operacyjny znacznie wzrosły w pierwszym kwartale do końca kwietnia. Nowe letnie kolekcje cieszą się również dużym zainteresowaniem klientów, co przyczyniło się do pozytywnych wyników biznesowych w ostatnich tygodniach.