Fitanu.com w miejsce Martes Sport najemcą Galerii Vivo

Podobny sklep pojawił się w maju br. w Klifie. Salon FITANU.COM – to koncept premium zlokalizowany w miejscu istniejącego do tej pory sklepu marki na parterze centrum Klif. Był to pierwszy sklep tej marki na Pomorzu i trzeci w Polsce o powierzchni prawie 1000 m2. FITANU.COM to koncept hybrydowy, łączący sferę online z ofertą stacjonarną.

Swój punkt w Klifie uruchomiła także finansowa firma Tavex, działająca na terenie dziewięciu państw w Europie. Tavex dostarcza metale szlachetne oraz obsługuje transakcje płatnicze za granicę - rocznie ponad 2 miliony klientów.

Przeczytaj także: Intersport z najlepszym wynikiem od pięciu lat

Amber Coffee&Bakery oferuje oprócz kaw i herbat także przekąski, desery, produkty rzemieślnicze lokalnych producentów, m.in. miody, pieczywo, czy czekolady. Kawiarnia znalazła się będzie na paterze galerii, obok salonów Empik i Emanuel Berg, a jej powierzchnia wynosi 95m2.

Yoho Sushi Bar&Restaurant oferuje sushi oraz dania kuchni japońsko-koreańskiej. Zlokalizowana jest na parterze galerii, tuż obok fontanny i zajmie powierzchnię ponad 150 m2, łącznie z powierzchnią stolikową.