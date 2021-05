Fitanu.com z Grupy Martes Sport najemcą Galerii Klif

fot. Fitanu.com - nowy koncept Grupy Martes Sport

W najbliższych miesiącach czterech nowych najemców dołączy do gdyńskiej Galerii Klif. Swoje salony otworzą marki FITANU.COM oraz Tavex, Yoko Sushi oraz Amber Coffee&Bakery.

Nowo otwarty sklep stacjonarny FITANU.COM w Klifie, to punkt grupy kapitałowej Martes Sport. Salon FITANU.COM – to koncept premium zlokalizowany w miejscu istniejącego do tej pory sklepu marki na parterze centrum. Jest to pierwszy sklep tej marki na Pomorzu i trzeci w Polsce o powierzchni prawie 1000 m2.

Swój punkt w Klifie otworzy także fińska, finansowa firma Tavex, działająca na terenie dziewięciu państw w Europie. Tavex dostarcza metale szlachetne oraz obsługuje transakcje płatnicze za granicę - rocznie ponad 2 miliony klientów. Lokal w Galerii Klif będzie pierwszym punktem marki w Trójmieście. Planowane otwarcie to początek wakacji.

Amber Coffee&Bakery planuje otwarcie swojego punktu w połowie maja. W ofercie kawiarni, oprócz kaw i herbat, znajdą się przekąski, desery, produkty rzemieślnicze lokalnych producentów, m.in. miody, pieczywo, czy czekolady. Kawiarnia znajdować się będzie na paterze galerii, obok salonów Empik i Emanuel Berg, a jej powierzchnia wyniesie 95m2.

Latem otworzy się Yoho Sushi Bar&Restaurant. Restauracja oferować będzie sushi oraz dania kuchni japońsko-koreańskiej. Zlokalizowana będzie na parterze galerii, tuż obok fontanny i zajmie powierzchnię ponad 150 m2, łącznie z powierzchnią stolikową.