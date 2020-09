Flagowa perfumeria Sephora: Gabinet do zabiegów pielęgnacyjnych i automat do odbierania zamówień internetowych

fot. materiały prasowe

Perfumeria Sephora zlokalizowana w warszawskiej Westfield Arkadia na nowo powitała swoich klientów. BarberShop marki Acqua di Parma, gabinet dedykowany usługom pielęgnacyjnym, automat do samodzielnego odbierania zamówień z perfumerii internetowej – to tylko niektóre z nowości przygotowanych przez Sephora.





W odmienionych wnętrzach flagowej perfumerii Sephora, na odwiedzających obok dedykowanych stref tematycznych, czeka asortyment kilkunastu tysięcy produktów światowych, a także polskich marek, w tym takich, które dostępne są wyłącznie w tej lokalizacji w Polsce.

- Nasza perfumeria zlokalizowana w Westfield Arkadia na nowo tętni życiem i daje klientom najbogatszy w Polsce dostęp do zindywidualizowanych usług oraz asortymentu. Jestem przekonana, że każdy z odwiedzających nas pasjonatów świata piękna, niezależnie od wieku, upodobań i potrzeb, znajdzie w niej coś wyjątkowego dla siebie. Moim faworytem jest gabinet do spersonalizowanych zabiegów pielęgnacyjnych Skin Care Room, który przygotowaliśmy z myślą o konsultacjach dla najbardziej wymagających klientek. Kolejną innowacją jest automat Click&Collect, odzwierciedlający rosnący rozwój naszej firmy w kierunku omichannel, a jednocześnie będący wyjściem w kierunku potrzeb naszych klientów wynikających z obecnej sytuacji – dzięki C&C zamówienie złożone np. w domu na sephora.pl, możemy samodzielnie odebrać w perfumerii już po 2 godzinach - mówi Katarzyna Bielecka, Dyrektor Generalna Sephora Polska.

Nowe strefy w nowej Sephora Westfield Arkadia to:

- Skin Care Room, czyli zamknięta strefa dedykowana indywidualnym i spersonalizowanym konsultacjom pielęgnacyjnym.

- BarberShop marki Acqua di Parma oferujący serwis barberski dla panów.

- We flagowej perfumerii pojawił się także pierwszy w Sephora w Polsce automat do samodzielnego odbierana zamówień Click & Collect.

- Chillout Zone, czyli miejsce, w którym można wygodnie poczekać na konsultację popijając kawę lub wodę.

- Make up Hub – stanowiska dedykowane spotkaniom z makijażystami i testowaniu produktów.

- Skincare Hub – strefa i stanowiska do indywidualnych spotkań z ekspertami pielęgnacji.

- Gift Hub – bezpłatne grawerowanie i pakowanie prezentów, a także ekskluzywny serwis personalizacji skórzanych etui na zapachy Atelier Cologne.

- Beauty To Go – czyli zlokalizowana tuż przed kasami strefa, w której znaleźć można unikalne formaty i zestawy kilkuset marek, korzystne pod kątem zarówno rozmiaru, jak i ceny.