Flagowy HalfPrice będzie większy o ponad 1700 mkw.

24 czerwca we flagowym sklepie HalfPrice przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie otworzy się nowe piętro dedykowane asortymentowi HalfPrice Home. W ofercie znajdą się starannie wyselekcjonowane meble, dodatki do domu, dla zwierząt oraz oferta spożywcza. Wszystko to, jak zawsze, w superatrakcyjnych cenach, z których słynie HalfPrice.

Rozpostarte na 1768 metrach piętro kryje w sobie strefy Kuchnia, Jadalnia, Łazienka, Salon, Sypialnia, Ogród oraz Meble. Łowcy okazji znajdą w nich wszystko - od przyborów kuchennych, przyrządów do pieczenia i gotowania oraz włoskich makaronów, hiszpańskiej oliwy i francuskich przekąsek, aż po dekoracje, oświetlenie czy doniczki.

Sky’s the limit

Nowe, trzecie piętro powiększyło powierzchnię flagowego sklepu HalfPrice przy ul. Marszałkowskiej aż do 4092 mkw. Tym samym jest to największy sklep, w którym znajduje się też największy dział Home ze wszystkich lokalizacji marki w Polsce i za granicą.

Rok od debiutu HalfPrice to ok. 70 sklepów stacjonarnych, prężnie rozwijający się sklep online oraz obecność na 7 rynkach.

Asortyment marki obejmuje: odzież, obuwie, akcesoria, produkty sportowe, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu. Klienci znajdą w ofercie duży wybór produktów popularnych światowych marek, w atrakcyjnych cenach – zawsze do -80% taniej.

Najmłodszy koncept Grupy, HalfPrice, w pierwszym kwartale 2022 r. wypracował przychody w wysokości 118 mln PLN.

HalfPrice zadebiutował na 7. rynku, tj. w Słowacji. W Polsce zostało otwartych 16 nowych sklepów.