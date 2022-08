Flagowy sklep adidasa: DJ, personalizowane naszywki i eventy dla klubowiczów

Sklep składa się z 3 pięter w budynku Sawa z widokiem na Pałac Kultury. Sklep zajmuje powierzchnię 2400 m², w tym 1210 m2 to sala sprzedaży, a 420 m² to przestrzeń Sports Base Warsaw – miejsca treningów, spotkań dla społeczności adidas Runners Warsaw. Aby skorzystać z nich bezpłatnie trzeba udostępnić swoje dane w programie lojalnościowym adiclub. Kupujący, którzy na karcie lojalnościowej mają zapisane większe zakupy, będa zapraszani na bardziej ekskluzywne eventy, np. spotkania czy ćwiczenia ze znanymi sportowcami.

image_processing20220830-1572058-10556uk.jpg

Cyfrowe rozwiązania adidasa

Sklep jest naszpikowany cyfrowymi i wirtualnymi rozwiązaniami, które mają ułatwić wybór produktów. Oprócz opcji Click & Collect, klienci mają do dyspozycji rozwiązanie BITM (Bring It To Me), dzięki któremu mogą zeskanować wybrane buty w sklepie za pomocą aplikacji adidas, a obsługa dostarczy im produkt w wybranym rozmiarze. Klienci mogą też skorzystać z opcji Endless Aisle, czyli zamówić produkt w sklepie z dostawą do domu.

W przymierzalniach znajdują się ekrany, które umożliwią klientom obejrzenie produktów np. w przyrodzie czy na trasie biegowej, dzięki opcji zmiany wirtualnego tła w przymierzalni. W sklepie znajdują się też interaktywne ekrany, na których klienci mogą zagrać w grę o tematyce związanej z ochroną środowiska, zachęcającą do zbierania i segregowania plastikowych odpadów. Ekrany reagują na ruch rąk dzięki wbudowanym kamerom, więc możemy „zbierać” plastikowe odpady pływające w wodzie. Ponadto adidas zachęca do korzystania z wody pitnej w sklepie, dzięki automatom Leogant.

image_processing20220830-1572058-1cfjrdz.jpg

Sports Base Warsaw image_processing20220830-1572056-4gj8ud.jpg

adidas Warszawa to miejsce spotkań, przestrzeń warsztatów czy imprez, także przeznaczonych wyłącznie dla kobiet. adidas Warszawa będzie współpracować także z Instytutem Dźwięku, nowoczesną szkołą produkcji muzyki, której adepci będą zapraszani do zagrania swoich setów w sklepie.

W Sports Base Warsaw, czyli przestrzeni, gdzie można trenować z widokiem na Pałac Kultury, ale również spotkać się ze znajomymi i napić dobrej kawy, znajdują się szatnie, szafki, prysznice, duża sala treningowa z dostępem do wolnych ciężarów (m.in. maty, kettle, hantle, skrzynie, płotki itd.) oraz strefa chilloutu.

Sports Base Warsaw jest miejscem otwartym dla wszystkich, gdzie regularnie będą odbywały się treningi m.in. biegowe, joga, funkcjonalne, czy taneczne pod okiem trenerów adidas Runners Warsaw. W strefie będą odbywać się też spotkania ze sportowcami i ekspertami na temat fizjologii, odżywiania i mindsetu oraz warszaty kreatywne z lokalnymi artystami. Można z nich skorzystać będą członkiem programu adiclub.

W ramach cyklu „Sport Thursdays’ w czwartki będą odbywały się spotkania i warsztaty z ambasadorami marki adidas. W „Inclusivity Fridays” zaplanowane są rozmowy i warsztaty z inspirującymi ludźmi, ale też hip hop jam i warsztaty o tym, jak poruszać się podczas sesji zdjęciowych. Natomiast w „Sustainability Saturdays” odbędą się m.in. warsztaty o tym, jak spersonalizować i przywrócić drugie życie sneakersom. By zapisać się na wydarzenia, trzeba zarejestrować się w adiClub, a następnie odszukać w aplikacji adidas stronę sklepu adidas Brand Center Warsaw pod sekcją „sklepy w okolicy” i zapisać się na wydarzenie.

adidas Warszawa będzie otwarte dla klientów od godziny 12:00 w dniu 1 września.