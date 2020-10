Flying Tiger w Polsce z zyskiem na poziomie 1,2 mln zł. W okresie lockdownu sprzedaż spadła o 90 proc.

fot. materiały prasowe

Spółka Tiger Warsaw, która prowadzi sieć 45 sklepów z logo Flying Tiger Copenhagen, zamknęła 2019 r. zyskiem netto w wysokości 1.188 tysięcy złotych. Suma przychodów netto to 123.361 tysięcy złotych.

Suma przychodów wzrosła o 15% w porównaniu do 2018. Wzrost przychodów był wynikiem otwarcia nowych sklepów oraz połączenia spółek.

W ubiegłym roku spółka dokonała połączenia ze spółką Tiger Stores Poland 2 sp. z o.o. przez przeniesienie całego majątku spółki Tiger Stores Poland 2 sp. z o.o. na spółkę Tiger Warsaw sp. z o.o.

W okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 spółka kontynuowała swoją działalność oraz otworzyła kolejne 2 sklepy w Galerii Janki i Galerii Młociny.

- Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. Chociaż w chwili publikacji sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, wydaje się, że negatywny wpływ na handel światowy i na jednostkę może być poważniejszy niż pierwotnie oczekiwano. Od połowy marca 2020 sprzedaż spółki zmniejszyła się o 90%. Jest to wynikiem zamknięcia (decyzją rządową) od 14 marca 2020 obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2. Negatywny wpływ na sprzedaż w tym okresie ma też znaczne ograniczenie klientów w pozostałych sklepach, których nie dotyczy to rozporządzenie, ze względu na epidemię koronowirusa. Kursy waluty PLN w stosunku do DKK w którym spółka kupuje towar uległ osłabieniu co powoduje wzrost wartości zakupionego towaru. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień - czytamy w sprawozdaniu firmy.

Pierwszy sklep sieci w Polsce powstał w listopadzie 2011 roku w Warszawie.