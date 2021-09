Foot Locker inwestuje w lokal w Galerii Jurajskiej

Popularna amerykańska marka zasili ofertę modową Galerii Jurajskiej. Foot Locker, zajmie lokal mający ok. 315 m kw.

Foot Locker ma na całym świecie blisko 3 tys. sklepów. W samej Europie sieć dysponuje ponad 620 punktami w ponad 20 krajach.

W asortymencie sklepów można znaleźć kilkadziesiąt międzynarodowych marek sportowych i streeatwearowych, w tym m.in.: Nike, adidas, Jordan, Puma, Converse, Vans, New Balance, Asics, Buffalo, Crocs, Under Armour, Salomon, Reebok czy Timberland. Oferta natomiast skierowana jest do kobiet, mężczyzn oraz dzieci i obejmuje: buty, ubrania oraz akcesoria.

Sklep Foot Locker w Galerii Jurajskiej będzie pierwszym tej marki w tej części woj. śląskiego i 7. w Polsce.

Nowy sklep będzie 80 z szeroko pojętą ofertą fashion w Galerii Jurajskiej, a także 9 z ofertą sportową i streetwearową. W tennat mix’ie można znaleźć już takie marki jak: adidas, Nike, 4F, Puma, a także multibrandy: Sizeer i Intersport.

- Widać to zarówno w wynikach przed pandemią, jak również teraz, w dobie COVID-19. Po każdym z ostatnich lockdownów centrum szybko odbudowywało zarówno footfall, jak i obroty, i to do poziomów zbliżonych lub powyżej wskaźników rynkowych. To sprawia, że nasi partnerzy biznesowi mogą prowadzić u nas efektywną sprzedaż na bardzo chłonnym rynku – dodaje.