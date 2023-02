Franczyzowy Komfort Home rusza w Jastrzębiu-Zdroju

Nowo otwarty sklep to ponad 550 mkw. powierzchni KOMFORT HOME umieszczonego na parterze w budynku wolnostojącym (ul. Jagiełły 5). Na zewnątrz czeka na klientów 15 miejsc parkingowych. Plan sklepu, w tym ścieżka zakupowa wyznaczona dla klientów ułatwia proces zakupowy.

KOMFORT HOME - jaka oferta

Sklep w Jastrzębiu-Zdroju posiada w swojej ofercie produkty z asortymentu: łazienek, kuchni, podłóg, dywanów, drzwi, mebli, oświetlenia i dekoracji. Na miejscu jest możliwość skorzystania z profesjonalnej obsługi opiekunów klienta czy umówienia montażu lub dostawy zakupionych produktów.

Komfort debiutuje w Jastrzębiu-Zdroju, fot. mat. pras.

Sklepy Komfort S.A. to firma obecna już od ponad 30 lat w Polsce, a od 2014 jest częścią Grupy Michał Sołowow. Sklepy Komfort to sieć ponad 160 lokalizacji w całej Polsce, wśród których znajdują się salony własne oraz prowadzone w systemie franczyzowym. Od kilku lat firma wprowadza nowy koncept sklepów wielkopowierzchniowych oferujących pełną ofertę produktową KOMFORT HOME. Firma nie ogranicza się jedynie do obsługi zakupów klienta, ale także wspomaga klienta w procesie projektowania i montażu.