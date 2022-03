Fundacja LPP przekaże 1 mln na pilne potrzeby uchodźców

Firma wspiera również Pomorski Oddział PCK przekazując w ramach pomocy rzeczowej odzież swoich marek.



Przekazane przez Fundację LPP środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na pomoc osobom przybywającym do Trójmiasta, którym Fundacja Gdańska zapewnia wsparcie rzeczowe, ale także zakwaterowanie, pomoc psychologiczną, obsługę tłumacza, opiekę nad dziećmi oraz koordynuje wszystkie działania wolontariackie, również te oferowane przez mieszkańców.

- W ciągu kilkunastu godzin udało nam się stworzyć sztab Gdańsk Pomaga Ukrainie, który odpowiada na potrzeby osób wymagających pomocy oraz tych, którzy zgłaszają chęć wsparcia Ukrainek i Ukraińców przybywających do Gdańska. Środki te będą przekazane zarówno na doraźną, jak i systemową pomoc długofalową dla migrantów z Ukrainy – mówi Dobrawa Morzyńska, dyrektor zarządzająca Fundacji Gdańskiej.

Organizacją wpieraną przez Fundację LPP jest także Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, która zgromadzone środki finansowe przeznacza m.in. na utrzymanie i wyposażenie punktów pomocy humanitarnej, żywność, pomoc psychologiczną oraz medyczną. Dzięki prowadzonym zbiórkom kupowane są także artykuły spożywcze, środki higieniczne, a także sprzęt potrzebny do zorganizowania kuchni tj. urządzenia do rezerwowego zasilania czy butle gazowe.



Poza wsparciem finansowym, Fundacja LPP zdecydowała również o przekazaniu na rzecz Pomorskiego Oddziału PCK odzieży marek należących do gdańskiej spółki. Ponadto, LPP przekazuje również potrzebującym karty upominkowe o wartości 100 tys. zł. na zakupy najpotrzebniejszej odzieży.

- Codziennie zgłaszają się do nas osoby i organizacje szukające wsparcia dla osób, które często opuszczały swój rodzinny kraj w pośpiechu zabierając tylko podstawowe rzeczy osobiste. Teraz, kiedy są już bezpieczne w naszym kraju i mają zapewnione pierwsze, najpilniejsze potrzeby, możemy pomóc im dostarczając również ubrania, których wielu z nich nie miało możliwości zabrać – dodaje Patrycja Zbytniewska.

Przy wsparciu spółek zależnych LPP ze Słowacji, Rumunii, Węgier, Czech, Litwy oraz Niemiec organizowany jest także transport i zakwaterowanie w krajach Unii Europejskiej dla osób, które zdecydowały się na wyjazd z Ukrainy.