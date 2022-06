Fuzja PKN Orlen i Lotos na ostatniej prostej. Czy jest korzystna dla akcjonariuszy?

Warunkiem niezbędnym do finalizacji transakcji będzie zgoda dotycząca parytetu wymiany oraz pozostałych warunków połączenia wyrażona przez akcjonariuszy obydwu spółek podczas Walnych Zgromadzeń.

Finalizacja procesu ma umożliwić budowę silnego koncernu multienergetycznego.

W momencie przejęcia akcjonariusze Grupy LOTOS obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i staną się akcjonariuszami tej spółki. W wyniku fuzji PKN ORLEN i Grupy LOTOS udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35%. Zakładając następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się do ok. 50%.

Co dostaną akcjonariusze Lotosu?

Zgodnie z planem połączenia, akcjonariuszom Grupy LOTOS zostaną wydane akcje połączeniowe w stosunku: 1,075 (akcje PKN ORLEN) : 1 (akcje Grupy LOTOS). To oznacza, że w zamian za jedną akcję Grupy LOTOS jej akcjonariusze otrzymają 1,075 akcji PKN ORLEN, przy czym liczba przyznanych akcji będzie stanowić liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych akcjonariusze Grupy LOTOS otrzymają dopłaty na zasadach określonych w planie połączenia.

- Po połączeniu wzrośnie skala nakładów inwestycyjnych na rozwój poszczególnych segmentów biznesowych, które będą tworzyć PKN ORLEN, Grupa LOTOS oraz PGNiG. To przełoży się na wymierne korzyści dla pracowników, którzy uzyskają nowe, nieosiągalne dla nich obecnie, możliwości rozwoju zawodowego. Rozwój połączonej grupy będzie bazować na najlepszych doświadczeniach poszczególnych firm. W Gdańsku przewidziana jest organizacja centrów kompetencyjnych z zakresu logistyki kolejowej, rozwoju kompetencji olejowych, technologii wodorowych, czy też paliw żeglugowych. Kluczowymi inicjatywami budowania wartości będą działania realizujące synergie wynikające z połączenia, podnoszenie efektywności procesów, rozwój nowych obszarów działalności oraz wdrażanie innowacji w ramach procesu integracji. Proces fuzji od początku prowadzony jest w dialogu ze stroną społeczną i uwzględnia jej ważną rolę w budowaniu silnego, zintegrowanego koncernu - komentuje Orlen.