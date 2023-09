G City Europe chwali się wynikami w Polsce

Portfolio obiektów firmy wzmocniło 98 nowych sklepów, w tym przedstawicielstw marek wcześniej nieobecnych. Wiele z nich otworzyło swoje lokale w najnowszych konceptach. Łącznie powierzchnia najmu G City Europe w Polsce, w pierwszej połowie 2023 roku, wyniosła ponad 22 000 GLA. W samej Promenadzie, która w kwietniu br. otworzyła swoje zmodernizowane skrzydło, było to 13 200 GLA, a w pozostałych obiektach firmy – 8880 GLA.

Kto podpisał umowę z G City Europe?

Wśród znaczących umów podpisanych przez G City Europe w Polsce w warszawskich centrach firmy, jest otwarcie siódmego w stolicy salonu Rituals (228 m2) w Domach Towarowych Wars Sawa Junior. Do grona najemców Atrium Targówek dołączyły następujące marki: Tezenis (206 m2), Pandora (ponad 76 m2) czy Tous (prawie 94 m2), natomiast ofertę gastronomiczną wzbogaciły restauracje Rumia i Salad Story oraz piekarnia Otrębusy. W marcu polska marka odzieżowa Monnari otworzyła salon o powierzchni 168 m2 w nowej lokalizacji w Atrium Reduta. Z kolei w lipcu do grona nowych najemców centrum dołączył zwycięzca konkursu Wygraj pop-up store! – marka nerd hunters, oferująca unikalny asortyment dla geeków i nerdów, która stawia pierwsze kroki w stacjonarnym handlu detalicznym. King Cross Praga także odświeżyło swoje dotychczasowe portfolio. W lutym ofertę obuwniczą uzupełnił sklep CCC o powierzchni prawie 392 m2, a w segmencie odzieżowym marka Unisono z salonem o powierzchni około 93 m2.

Zmiany w CH Promenada

Centrum handlowe Promenada na warszawskiej Pradze, w połączeniu ze stale rosnącym catchmentem, położone w świetnie skomunikowanej lokalizacji, stało się również łakomym kąskiem dla najemców – zwłaszcza dla znanych, zagranicznych marek. W maju portfolio galerii wzbogaciły brandy należące do włoskiej Calzedonia Group – Intimissimi Uomo i Falconeri. W czerwcu natomiast swój salon o powierzchni 334 m2 otworzyła marka Hebe, poszerzając tym samym ofertę drogeryjną galerii.

– Odpowiedni dobór najemców to podstawa każdego centrum handlowego. To właśnie atrakcyjne i zróżnicowane portfolio marek decyduje o popularności galerii wśród mieszkańców danego miasta. Jesteśmy właścicielem wielu placówek handlowych zlokalizowanych w całej Polsce i do każdej z nich podchodzimy indywidualnie, skrupulatnie analizując potrzeby lokalnych społeczności. Nie ma znaczenia, czy jest to wielkopowierzchniowy obiekt zlokalizowany w stolicy, czy mniejsze centrum handlowe w mieście poniżej 100 tys. mieszkańców – mówi Szymon Mińczuk, Retail Director.

Znana marka United Colors of Benetton otworzyła się w formule pop-up w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu na powierzchni 327 m2. Mieszkańcy Bydgoszczy odwiedzający Centrum Handlowe Focus od czerwca mogą korzystać z szerokiej oferty dodatków do wnętrz w salonie Homla o powierzchni 326,5 m2. Od lipca z kolei obowiązkowym przystankiem podczas zakupów bydgoszczan stał się Starbucks (143 m2). W Atrium Plejada od czerwca goście galerii Bytom mogą korzystać z oferty salonu Unisono. Wiosną w Atrium Biała swoje salony otworzyły trzy popularne firmy – marka YES (77 m2) produkująca biżuterię, Quiosque (138 m2) oferująca modę damską oraz salon z bielizną damską Change Lingerie (79 m2). Z kolei pod koniec marca do grona najemców dołączył sklep marki odzieżowej Greenpoint o powierzchni 89 m2. Portfolio galerii Atrium Kasztanowa wzmocnił także pierwszy w Pile dyskont Dealz (450 m2), oferujący tysiące artykułów z różnych kategorii. Otwarcie przyciągnęło tysiące osób z całej Piły.