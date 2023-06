Galeria Amber rozwija współpracę z Pepco Group

Konsumenci coraz częściej podejmują decyzje zakupowe w sposób przemyślany i zaplanowany, z rosnącym trendem szukania okazji cenowych. Odpowiedzią na te potrzeby jest oferta tzw. value retailers, charakteryzująca się konkurencyjną ceną w stosunku do dobrej jakości oferowanych produktów. Coraz częściej najemcy z tej kategorii rozwijają się też w centrach handlowych, czego przykładem jest obecność Dealz i Pepco w kaliskiej Galerii Amber zarządzanej przez EPP.

W nowo otwartym sklepie Dealz o powierzchni ponad 450 mkw. na klientów czeka rozbudowany asortyment złożony z ponad 3 000 artykułów spożywczych, drogeryjnych, akcesoriów do dekoracji i wyposażenia domu, a także zabawek, narzędzi czy produktów dla zwierząt. Wyróżnikiem oferty są wyjątkowe słodycze zagranicznych marek, jak np. czekoladowa pomarańcza od Terry’s. W supermarkecie Dealz klienci znajdą ofertę takich marek jak Reeses, Hershey's, Cadbury, Haribo, Toffifee, Aquafresh, Tresemme, Pringles, Kodak, Doritos i wiele innych.

Sklep Pepco w Galerii Amber, zajmujący ponad 700 mkw., to obecnie jeden z większych lokali tej marki w całej sieci. Pepco cieszy się dużą popularnością przede wszystkim ze względu na szeroki wybór odzieży dziecięcej. To także wiodący dostawca artykułów dekoracyjnych do wystroju wnętrz. Na powiększonym metrażu klienci znajdą również rozbudowany asortyment odzieży damskiej i męskiej oraz artykuły sezonowe, akcesoria dla zwierząt i zabawki w atrakcyjnych cenach.

Galeria Amber w Kaliszu oferuje 33 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowo-usługowej, na której znajduje się około 120 sklepów, punkty usługowe oraz rozbudowana strefa gastronomiczna i rozrywkowa. W centrum handlowym funkcjonuje komfortowe i nowoczesne Kino Helios oraz największy klub fitness w Kaliszu – Fabryka Formy. Galeria Amber, zlokalizowana w pobliżu dworca kolejowego w Kaliszu, jest świetnie skomunikowana z resztą miasta i jego okolicami.