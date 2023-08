Galeria Katowicka ma 18 nowych najemców

W pierwszej połowie 2023 r. w Galerii Katowickiej podpisano 18 umów najmu na łączną powierzchnię 3 071 mkw. Wśród zawartych porozumień znajdują się zarówno nowe umowy, przedłużenia najmów, jak i ekspansje powierzchni dokonane przez dotychczasowych najemców.

Galeria Katowicka odnotowała w I połowie 2023 r. wzrost obrotów o 12% rok do roku. W stosunku do I połowy 2019 r., czyli do okresu sprzed pandemii COVID-19, wzrost ten był jeszcze wyższy i wyniósł 20%.

Wskaźnik odwiedzalności za okres styczeń – czerwiec 2023 r. wzrósł o 12 % w porównaniu do tego samego okresu w 2022 r.

Do grona najemców Galerii Katowickiej dołączyły takie marki, jak: Eobuwie.pl i Modivo, Pink Sushi, Sweet Factory, Intimissimi Uomo, La Flore oraz Hair Shop. Na kontynuowanie swojej działalności w Galerii Katowickiej i powiększenie wynajmowanej powierzchni zdecydowały się natomiast: CCC, Nike, Strefa Rozrywki, Caseownia, Time For Wax oraz Play. Na dłużej w katowickim centrum handlowym pozostaną również Rainbow, Wojas, Salad Story, Bijou Brigitte, Pandora oraz Leopardus.

„Niezwykle nas cieszą bardzo dobre wyniki osiągane przez Galerię Katowicką. Jest to doskonały przykład miejsca, które łączy w sobie kilka komplementarnych ze sobą funkcji – m.in. handlową, rozrywkową i komunikacyjną. Miejsca, które jest chętnie odwiedzane zarówno przez mieszkańców całej Aglomeracji Śląskiej, jak i gości przybywających do Katowic. Nowe umowy, przedłużenia dotychczasowych najmów oraz ekspansje powierzchni, stanowią dla nas szczególny powód do dumy, a zarazem są najlepszym potwierdzeniem jakości i potencjału biznesowego Galerii Katowickiej. Jako Asset Manager tej wyjątkowej inwestycji staramy się stale rozwijać zakres naszej oferty i ją wzbogacać, tym samym wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najemców. Cieszymy się, że te starania są doceniane i znajdują odzwierciedlenie w wynikach biznesowych Galerii Katowickiej .” - skomentowała Ilona Szafer, Head of Asset Management, Retail, Poland w Savills IM.

Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno-komercyjnym. Powierzchnia najmu obiektu wynosi 47,609 mkw. i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów handlowych. Galeria Katowicka posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – najnowocześniejszą w Polsce, wyposażoną w system dźwiękowy Dolby Atmos oraz projektor laserowy 4K. Centrum handlowe połączone jest bezpośrednio z dworcem kolejowym i podziemnym terminalem autobusowym komunikacji miejskiej.

Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r., a jej właścicielem jest duży fundusz instytucjonalny. Za asset management Galerii Katowickiej odpowiedzialny jest Savills IM. Za zarządzanie, codzienne funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem powierzchni handlowej odpowiada natomiast APSYS Polska.