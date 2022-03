Galeria Krakowska wzmacnia ofertę sportową. Puma nowym najemcą

New Balance, to jedna z najstarszych amerykańskich marek sportowych na świecie, specjalizujących się w produkcji obuwia biegowego. Salon New Balance jest obecny w Galerii Krakowskiej od kilkunastu lat, niedawno zaś przeszedł gruntowną przemianę i otworzył się w nowej lokalizacji o ponad dwukrotnie powiększonej powierzchni, wynoszącej obecnie prawie 220 mkw. Relokowany salon wyróżnia nie tylko znacznie większa przestrzeń, ale także odświeżony koncept wystroju i zupełnie nowa strefa VIP z ikonicznymi produktami MADE, pochodzącymi z limitowanych edycji amerykańskich i brytyjskich.

Adidas, to jeden z liderów branży, który działa na rynku od 1949 roku. Ponownie otwarty po gruntownym remoncie sklep w Galerii Krakowskiej został zaprojektowany zgodnie z założeniami najnowszego konceptu - Stadium. Powierzchnia sklepu to ponad 350 mkw., na których znajduje się asortyment zarówno Originals, jak i sportowy. W sklepie znajduje się strefa poświęcona tematyce zrównoważonego rozwoju, a część salonu została dedykowana w pełni kobietom.

Nowinka w portfolio Galerii Krakowskiej - Puma - jest jedną z wiodących marek sportowych. Firma dystrybuuje swoje produkty do ponad 120 krajów, zatrudniając ponad 11 000 pracowników na całym świecie. Powierzchnia nowo otwartego sklepu w Galerii Krakowskiej to 101,5 mkw., a wystrój wnętrza utrzymany jest w jednolitym stylu - dla zachowania spójności marki. Sklep oferuje także kolekcję Motorsport z markami Ferrari, BMW czy Porsche. Salon Puma znajduje się na poziomie -1 w Galerii Krakowskiej.