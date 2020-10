Galeria Metropolia chce przyciągnąć skaterów

Do strefy rozrywkowej Galerii Metropolia dołącza nowy najemca Skate Care Skatepark oraz sklep ze specjalistycznym sprzętem Neptun Skateshop.

Miejsce dedykowane jest zarówno dla osób stawiających pierwsze kroki na deskorolce jak i dla zaawansowanych skaterów.

Skate Care to zespół wieloletnich użytkowników skateparków, wychowujących się na terenie Trójmiasta, w duchu miłości do sportu i fascynacji deskorolką. Celem ich przedsięwzięcia jest stworzenie miejsca spotkań dla zafascynowanych jazdą na deskorolce, poszukiwanie młodych talentów i integrowanie wszystkich „zajawkowiczów”. Przez wiele lat we współpracy ze słynną marką Bryggeriet zdobywali oni doświadczenie na rynku skandynawskim, budując, naprawiając i konserwując skateparki drewniane jak i betonowe.

W Skateparku funkcjonować będzie także profesjonalna szkółka jazdy na deskorolce. W ofercie znajdziemy zajęcia indywidualne oraz grupowe, które prowadzone będą przez doświadczonych trenerów. Na miejscu będzie również możliwość wypożyczenia sprzętu deskorolkowego, w tym kasków i ochraniaczy.

Dodatkowo w nowo powstałej strefie w Galerii Metropolia, swoje otwarcie świętować będzie sklep Neptun Skateshop.