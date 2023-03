Galeria Północna zapełni się warszawskimi muzeami

Stołeczne muzea i ich eksponaty rzadko opuszczają swoje mury. Teraz jednak 6 popularnych w mieście instytucji, słynących z oryginalnych zbiorów, zrobi wyjątek.

6 muzeów w Galerii Północnej

Już w najbliższą sobotę, 11 marca, w Galerii Północnej szykuje się spotkanie z: Muzeum Życia w PRL-u, Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Niepodległości i Stacją Muzeum.

Wszystko w ramach organizowanej tu „Nocy Muzeów i Zakupów”, nietypowego wydarzenia, w trakcie którego będzie można zobaczyć wybrane eksponaty, wziąć udział w warsztatach, posłuchać koncertów, zobaczyć spektakle i wystawy, a także zapoznać się z książkami, albumami i katalogami, jakie wydają instytucje.

Co konkretnie przygotowano? Muzeum Życia w PRL-u przybliży design minionej epoki, w specjalnie zaaranżowanym pokoju, który wypełniony zostanie kultowymi przedmiotami. Z kolei Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek zorganizuje warsztaty, na których będzie można wykonać miniaturowe meble.

Ciekawie zapowiada się ekspozycja Muzeum Sportu i Turystyki, na której pojawi się m.in. motocykl Bartosza Zmarzlika - trzykrotnego mistrza świata w żużlu, a także symulator wyskoków. Ekspozycji towarzyszyć będą warsztaty tworzenia pochodni olimpijskiej. Unikalny eksponat zaprezentuje również Stacja Muzeum - będzie to makieta, która pokazywana jest tylko na wyjątkowe okazje.

Muzeum Niepodległości zaprosi natomiast na warsztaty z historii i budowy książki. O przeszłości polskiej wsi z kolei będzie można dowiedzieć się więcej na ekspozycji „Wieś”, przygotowanej przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Ponadto, odwiedzający Północną będą mogli nabyć bilety do muzeów, a także wziąć udział w animacjach, jakie przygotowały instytucje.

– Spotkanie z muzeami to niepowtarzalna okazja, aby nie tylko zobaczyć część zbiorów, ale także lepiej poznać ofertę kulturalną stolicy, a tym samym zaplanować wypad na wystawę. Wydarzenie ma na celu przybliżyć tego typu propozycje mieszkańcom, ale także zachęcić do odwiedzania muzeów całą rodziną – mówi Barbara Andrzejewska, marketing manager Galerii Północnej.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12.00 i potrwa aż do 23.00.

Koncerty, spektakle i wystawy

To jednak nie wszystko. Tylko 11 marca będzie można bezpłatnie wejść na wystawę replik 20 najdroższych obrazów świata, która trwa w Północnej. W specjalnie zaaranżowanej galerii zgromadzono wierne kopie prac m.in. Picassa, da Vinci, de Kooninga, Van Gogha czy Rothko, które na licytacjach sprzedano za łączną kwotę ponad 2,6 mld dolarów.

Ponadto, przygotowano aż 2 spektakle dla dzieci. O godz. 12.30 grana będzie „Leśna Przygoda”, a o godz. 16.00 „Śpiąca Królewna”. Na godz. 19.00 zaplanowano natomiast koncert zespołu „Dobry Kwartet”, a godz. 21.00 na scenie wystąpi gitarzystka Wiktoria Szubelak, która w wieku 16 lat w debiutowała polskiej edycji Konkursu Eurowizji dla Młodych Muzyków.

Wśród atrakcji artystycznych, pojawi się też „Warhol Gif Box”, w którym będzie można wykonać własny fotoportret zainspirowany twórczością Andy’ego Warhola. Bliżej tradycyjnej sztuki będzie natomiast wystawa artystycznej rodziny Jarockich. Do obejrzenia będą m.in. prace Krzysztofa Jarockiego. Artysta będzie także malował na żywo. Na żywo powstawać będzie też olbrzymia kolorowanka, do tworzenia której będą mogli włączyć się wszyscy.

– To wydarzeni dla każdego, kogo pasjonuje kultura, kto jest ciekaw świata i uwielbia różne formy artystycznej ekspresji. Wydarzenie łączy w sobie wystawy, ale także interaktywne atrakcje, przybliżając muzykę klasyczną czy twórczość malarską, zarówno rodzimych artystów, jak i tych największych, których dzieła biją rekordy cenowe na aukcjach. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – mówi Barbara Andrzejewska.

Tym bardziej, że wydarzenie to nie tylko „Noc Muzeów”, ale także „Noc Zakupów”. Z tej okazji organizatorzy przygotowali również konkursy z nagrodami, a osoby, które 11 marca zrobią w Północnej zakupy za min. 200 zł, będą mogły wymienić dwa paragony na rodzinne wejściówki do wybranego muzeum lub podwójny bilet do Cinema City.