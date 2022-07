Galeria Różana w Kutnie z nowymi najemcami

- Do grona najemców dołączą niebawem nowe, rozpoznawalne marki i będzie to ich debiut w regionie. Na przestrzeni kilkunastu kolejnych miesięcy planujemy również modernizację funkcjonujących już salonów znanej grupy odzieżowej – mówi Anna Polak, Head of Leasing MMG.

W ubiegłym roku w centrum otwarty został sklep Half Price. To debiut konceptu off-price w regionie, na powierzchni blisko 1400 m². W bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Różanej strefę zakupów uatrakcyjnił market budowalny Leroy Merlin. Na koniec roku klientów zaprosiła marka eleganckiej odzieży męskiej Kubenz. W tym czasie również obecni najemcy zwiększyli powierzchnię o ponad 1750 m².

Galerię Różaną tworzą dwa obiekty, łączące tradycyjne centrum handlowe z parkiem handlowym o łącznej powierzchni 16 100 m². Destynację zakupową dopełniają także market budowlany Leroy Merlin oraz restauracja Mc Donald’s. W portfolio centrum znajdują się sklepy wielu kategorii zakupowych, m.in.: mody, artykułów wnętrzarskich i RTV, zdrowia i urody, sportu oraz biżuterii. Wśród najemców są: H&M, Jysk, Media Expert, Reserved, Diverse, 4F, Martes Sport, CCC, Rossmann i Half Price.

Centrum oferuje 490 naziemnych miejsc parkingowych.