Galeria Rumia rozwija przestrzeń rozrywkową dla dzieci

W nowo otwartej przestrzeni będzie można spróbować swoich sił podczas zabawy z paintballem żelowym oraz nerfami, na strzelnicy paintballowej, w grach planszowych oraz w wielu innych atrakcjach. Będą organizowane urodziny, półkolonie oraz gry otwarte – „Project Zero" to miejsce dla każdego od 4 roku życia. Arena „Project Zero" będzie znajdowała się na poziomie +1 i zajmie ponad 1000 mkw.



Arena „Project Zero" będzie uzupełnieniem strefy rekreacyjno- rozrywkowej Galerii Rumia, posiadamy jedyne w Małym Trójmieście Kaszubskim Multikino, które bije rekordy odwiedzalności oraz klub fitness, co wyróżnia nas na tle konkurencji – mówi przedstawiciel IMV Polska, firmy zarządzającej Galerią Rumia.