Galerie Klif wydają interaktywne kwartalniki o modzie, by przyciągnąć klientów do butików

Firma doradcza Cushman & Wakefield wprowadza, w porozumieniu z funduszem AEW, rozwiązania z zakresu marketingu interaktywnego promującego ofertę najemców Galerii Klif Gdynia oraz Domu Mody Klif Warszawa.

Interaktywny magazyn Online

Dom Mody Klif w Warszawie oraz Galeria Klif w Gdyni, opublikowały premierowe wydania interaktywnych kwartalników poświęconych modzie wysokiej oraz selektywnej ofercie premium. Poszczególne edycje będą w pełni zintegrowane ze stronami internetowymi obiektów, co w ramach optymalizacji dostępnych narzędzi, pozytywnie wpłynie m.in. na pozycjonowanie organiczne publikowanej treści. Docelowo każdy z magazynów będzie także bezpośrednio kierował do mediów społecznościowych Klif. Przełoży się to na szersze dotarcie oferty najemców do potencjalnych klientów, dzięki dedykowanym im limitowanym ofertom promocyjnym. Podjęte działania w ramach strategii Online2Offline, zachęcać będą internautów do odwiedzin butików stacjonarnych.

Interaktywny charakter dotyczy ruchomych elementów takich jak: animacje, materiały video, gify, a także content rotacyjny. W trakcie emisji poszczególnych edycji, treść będzie się zmieniała, co zapewni świeże wiadomości zarówno ze świata mody, jak i życia obu centrów. Umożliwi to stałe wspieranie najemców, prezentację ich ofert, a także koordynację kampanii re-marketingowych. Co więcej w ramach działań Online2Offline, Klify przygotują szereg aktywności o charakterze pro-sprzedażowym oraz live selling. Dla klientów odwiedzających regularnie magazyn Klif, czekać będą rabaty oraz oferty specjalne.

Zespół marketingu w ramach wprowadzenia nowych funkcjonalności zadba także o elementy content marketingu, który współtworzony będzie wraz z poszczególnymi najemcami. Z kolei działania konkursowe, aktywizujące klientów oraz internautów pozwolą pozyskać user generated content, co dodatkowo wpłynie na budowanie lojalności konsumentów wobec marki Klif.

Bezpośrednia współpraca z najemcami

Zespół marketingu marki Klif, aktywnie wspiera działania mające na celu budowanie relacji z najemcami, jak i wdrażanie autorskich pomysłów. W przypadku realizacji interaktywnych wydań magazynu internetowego, zajął się produkcją sesji zdjęciowych, a także współtworzył treści, które je zasilają. W cały proces silnie zaangażowani byli także najemcy, którzy uczestniczyli w przygotowaniu magazynów na każdym etapie ich produkcji.