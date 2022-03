Galerie Młociny i Libero ze wzrostem odwiedzalności i obrotów

Od zniesienia restrykcji wiosną zeszłego roku w segmencie nieruchomości handlowych Echo Investment skupiło się na silnym marketingu oraz wzmocnieniu centrów Libero oraz Galeria Młociny po ich powrocie do normalnej działalności. Obiekty są niemal w pełni wynajęte i przyciągają nowe marki handlowe. Obydwa odnotowują wzrost odwiedzalności w porównaniu do 2019 r., a co ważniejsze wzrost obrotów najemców – o 19% w Galerii Młociny i 33% w Libero.

– Obserwując zmieniające się warunki gospodarcze, w ostatnim roku obniżyliśmy wskaźnik długu netto do wartości aktywów z 47% do 39%. W 2022 r. spodziewamy się dalszego zmniejszania tego wskaźnika – mówi Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Echo Investment.

Grupa utrzymuje wysoki stan gotówki: na koniec roku było to 589 mln zł. Wartość aktywów to blisko 6,4 mld zł i jest o 14% wyższa niż na koniec 2020 r., i 34% niż w 2019 r. Wynika to przede wszystkim z przejęcia grupy Archicom.