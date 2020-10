GAP opuszcza Europę. 120 sklepów do zamknięcia

GAP rezygnuje z Europy, fot. Shutterstock

GAP opuszcza Europę: amerykańska sieć odzieżowa ogłasza zamknięcie wszystkich swoich sklepów na kontynencie. Decyzja dotyczy blisko 120 placówek.

Według "Le Monde" wszystkie sklepy zostaną zamknięte do lipca 2021 r. Jednocześnie zapowiedziano rezygnację Debbie Edwards, wiceprezes odpowiedzialnej za zarządzanie w Europie oraz Marka Breitbarda, prezesa marki od września br. .

Wraz z zamknięciem sklepów w Europie amerykańska marka straci około 3 proc. obrotów. W 2019 roku GAP odnotował na Starym Kontynencie sprzedaż w wysokości 539 mln dolarów z łącznej sprzedaży 13,3 mld dolarów. Obecnie GAP ma prawie 120 sklepów w Europie, rozsianych po Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Wiadomość nie jest dla rynku całkowitym zaskoczeniem: drastyczne oszczędności zostały wdrożone już na początku tego roku. We Francji dokonała się już radykalna restrukturyzacja - osiem sklepów zostało zamkniętych w 2019 r., a kolejne trzy w Paryżu na początku 2020 r. Osiem miesięcy temu zamknięty został również sklep flagowy na Polach Elizejskich.

We Francji GAP ma teraz 21 sklepów, we Włoszech 13, a Wielka Brytania i Irlandia to prawie 80 punktów. Rozważane jest również zamknięcie magazynu europejskiego w Wielkiej Brytanii.

Marka GAP była obecna również w Polsce w latach 2012-2015.