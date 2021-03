GAP planuje zreformować swoją sieć

Amerykański producent i sprzedawca odzieży GAP spodziewa się, że w tym roku będzie więcej sprzedawał, a pomóc mu w tym ma program szczepień przeciwko koronawirusowi.

Jak powiedziała dyrektor generalna firmy Sonia Syngal, liczne lockouty nie zaszkodziły jej, bo odzież firmy nadal sprzedawała się, choć innymi kanałami.

Ten rok według firmy powinien być dobry. Szerokie programy szczepień powinny zachęcić bowiem ludzi do zakupów w stacjonarnych sklepach. A przy tym wielu, którzy zaczęli robić zakupy online, nadal będzie to robiło.

GAP postanowił jednak zreformować swoją sieć sprzedaży. Spółka planuje w tym roku otworzyć od 30 do 40 sklepów Old Navy i od 20 do 30 sklepów Athleta, a także zamknąć około 100 sklepów GAP i Banana Republic.

Decyzje ta została podjęta po analizie zachowań klientów w czasie pandemii. Okazało się, że szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wśród nich tańsze ubrania marek Old Navy i Athleta. Np. sprzedaż tej drugiej wzrosła o 29 proc. do ponad miliarda dolarów w czwartym kwartale i oczekuje się, że do 2023 roku osiągnie 2 miliardy dolarów.

Powód był taki, że pracujący zdalnie klienci, przedkładali wygodne nad najnowsze, ale droższe ubrania.