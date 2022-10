Garażowe wyprzedaże, ekologiczne opakowania - polska marka Laurella buduje rynek mody cyrkularnej

Z „garażu” prosto do szafy - wyprzedaże starszych kolekcji

Po zmianie kolekcji, w celu przygotowania miejsca w magazynach lub pozbycia się produktów drugiej jakości, wiele firm odzieżowych masowo niszczy niesprzedane ubrania. Laurella, w opozycji do nadmiernego konsumpcjonizmu oraz trendu fast fashion, wielokrotnie już realizowała, i ma w planach kolejne, wyprzedaże garażowe, podczas których możliwe było zakupienie ubrań ze starszych kolekcji oraz niepełnowartościowych produktów po okazyjnych cenach.

Wyprzedaż garażowa, fot. Laurella

- Laurella wielokrotnie organizowała wyprzedaże garażowe, na których kobiety mogły kupić w dobrej cenie ubrania, które z jakiegoś powodu nie były już dostępne (lub w ogóle nie trafiły) do regularnej sprzedaży. Tegoroczna edycja wydarzenia, która odbyła się w czerwcu, cieszyła się o 50 proc. większym zainteresowaniem w porównaniu do ubiegłego roku. Zakupów dokonało co najmniej 1500 klientek – podkreśla Marcin Vogel, prezes Laurelli.

Marcin Vogel, prezes zarządu Laurella, fot. mat. pras.

Laurella buduje rynek mody cyrkularnej

Laurella na co dzień buduje rynek mody cyrkularnej. Twórcy marki zachęcają do wymiany społecznościowej i dołączenia do grupy „Laurella” na Facebooku, która w niecałe półtora roku zebrała niemal 50 tys. użytkowników. W tym miejscu klientki Laurelli nie tylko dzielą się opiniami o produktach, ale przede wszystkim mają możliwość wymiany lub sprzedaży nowych i używanych ubrań marki. Cały proces, realizowany w grupie, wspierany jest przez markę, która pokrywa koszty dostawy realizowanej za pośrednictwem usługi InPost Paczkomaty.

Laurella wprowadza ekologiczne opakowania

Firma deklaruje, że ze względu na troskę o środowisko, planuje wdrożyć kolejne, zrównoważone działania. Obecnie do transportu firma stosuje opakowania z tektury pochodzącej z recyclingu, jednak w niedalekiej przyszłości planuje wprowadzić dodatkowo biodegradowalne foliopaki wykonane ze skrobi kukurydzianej – obecnie trwa etap testów. Firma planuje także zmniejszyć udział opakowań foliowych wykorzystywanych do przechowywania odzieży na rzecz opakowań pergaminowych.

Co wiemy o marce Laurella

Laurella to polska marka modowa, która powstała w 2018 roku. Na rynku wyróżnia się unikatową ofertą – firma stawia na krótkie kolekcje według własnych projektów i ograniczoną liczbę konkretnego modelu, aby zachować jego wyjątkowy charakter. Główną kategorią produktową Laurelli są sukienki, uzupełniane m.in. przez bluzki i swetry. Poza sprzedażą w kanale e-commerce, firma posiada także showroom w Poznaniu oraz butik w Warszawie. Na grudzień planowane jest również otwarcie butiku w Krakowie.