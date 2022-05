Gatta zwiększyła liczbę lojalnych klientów o 12 tys.

Przygotowany na potrzeby Gatty program lojalnościowy opiera się na przyznawaniu punktów za zakupy. Przekładają się one na rabaty. Uczestnik programu otrzymuje kartę, która występuje w postaci fizycznej lub wirtualnej, oraz dostęp do konta internetowego, za którego pośrednictwem może między innymi sprawdzić liczbę zgromadzonych punktów lub poznać aktualne promocje i rabaty. W 2021 roku sprzedaż lojalnościowa stanowiła prawie 55% ogólnej sprzedaży salonowej, a średni koszyk lojalnościowy był wyższy od standardowego o prawie 29 zł brutto. Baza klientów osiągnęła poziom 870 tys., z czego aktywnych (z przynajmniej 1 transakcją) w ostatnich 12 miesiącach było prawie 320 tys. Do programu w tym czasie zapisywało się średnio 12 tys. klientów miesięcznie. Gatta to polska marka, której właścicielem jest firma FERAX, producent art. pończoszniczych. Wyroby Gatty dostępne są w salonach firmowych w największych miastach w Polsce oraz w sklepach z bielizną i rajstopami. Są też sprzedawane w innych krajach Unii Europejskiej, a także m.in. w USA i Australii.

