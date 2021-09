Gemini Holding: Handel tradycyjny ma się dobrze

Czy handel stacjonarny wraca na właściwe tory?



- To co dziś obserwujemy na rynku można spokojnie nazwać stabilizacją. Po kilku odbiciach – najpierw w maju, a później na początku czerwca, wskaźniki footfallowe uplasowały się na bardzo wysokim poziomie i nadal wykazują lekką tendencję wzrostową, czemu nie zagroziły nawet wakacje, okres tradycyjnie słabszy na rynku. Wszystko idzie w dobrym kierunku, czemu sprzyjają jeszcze dwa inne czynniki. Po pierwsze, w centrach handlowych od ponad 4 miesięcy obserwujemy wysoką konwersję. Obroty są wyższe niż rok temu, także w branżach najmocniej dotkniętych skutkami pandemii. Po drugie, zmienił się sposób robienia zakupów Polaków. Zakupy stały się bardzo konkretne, celowe, robione są często w pojedynkę. Jeśli już klient odwiedza galerię, to aby kupować - uważa Anna Malcherek, dyrektor zarządzająca Gemini Holding.



Jej zdaniem dla części Polaków zakupy online, zwłaszcza w okresie lockdownów, stały się „opcją awaryjną”, z której zrezygnowano w momencie poluzowania obostrzeń. Część kupujących podzieliła natomiast swoje wydatki realizując je online i offline.

Polacy porzucają kanały online?

- Zakupy online zostaną z nami, co do tego nie ma wątpliwości i paradoksalnie nie jest to tylko pokłosie pandemii, ale rozwoju rynku retail w Polsce. Najnowsze badania pokazują, że 30% Polaków przynajmniej raz w tygodniu robi zakupy internetowe. Nie oznacza to jednak, że tradycyjny handel wypada z obiegu. Znakiem czasów jest natomiast na pewno pojawienie się nowego rodzaju konsumenta. Polacy stają się coraz bardziej fusion shoppersami, umiejętnie łącząc zakupy we wszystkich trzech kanałach, a więc online, click&collect i stacjonarnym. Co istotne, zyskują na tym nie tylko kanały online, ale także te tradycyjne, w tym galerie handlowe.

Podążanie za klientem będzie elementem kluczowym dla rozwoju sprzedaży stacjonarnej, ale także jej konkurencyjności względem Internetu. Na tym tle wzrośnie znaczenie chociażby omnichanelu i customer experience galerii oraz marek - uważa dyrektor Gemini Holding.