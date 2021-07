Gemini Holding: wyniki centrów powyżej wskaźników rynkowych

Gemini Park w Bielsku-Białej, fot. mat. pras.

Chociaż powrót na właściwe tory zajmie branży retail jeszcze trochę czasu, to wiele wskazuje na to, że proces odbudowy idzie w dobrą stronę i to szybciej niż rok temu. W galeriach nie tylko odradza się footfall, ale przede wszystkim rozpędza sprzedaż. Widać to na przykładzie trzech centrów handlowych należących do Gemini Holding – Gemini Park Tarnów, Gemini Park Tychy i Gemini Park Bielsko-Biała.

• Trzy centra handlowe należące do Gemini Holding notują wyniki lepsze od rynkowych wskaźników.

• W galeriach Gemini Park szykuje się seria otwarć



• Na finiszu jest też rozbudowa Gemini Park Tychy. To jedyna tego typu inwestycja retail w woj. śląskim, która realizowana jest mimo pandemii.

- Maj przyniósł mocne otwarcie, w efekcie, którego średni footfall dla trzech naszych centrów wynosił nieco ponad 83%, względem wyników notowanych w 2019 rok. Wskaźnik ten zrównał się z obserwowanym na rynku przez Polska Radę Centrów Handlowych. Ponadto, w trzech naszych obiektach klientów było średnio o 27% więcej niż przed rokiem, co również współgra z trendem, jaki notowano na rynku – mówi Anna Malcharek, dyrektor zarządzający Gemini Holding.



- Po majowym odbiciu, czerwiec przyniósł stabilizację wskaźników i to znów na wyższym niż przed rokiem poziomie. W rezultacie, miniony miesiąc zakończyliśmy ze średnim footfallem dla 3 centrów na poziomie blisko 83% w stosunku do footfallu z 2019 r., a więc powyżej linii trendu obserwowanej na rynku – dodaje.



Ale nie tylko powrót klientów do Gemini Park to dobra prognoza. Rosną także wydatki. - We wszystkich naszych centrach notowany footfall mocno konwertuje i to już trzeci miesiąc z rzędu. Obroty są nie tylko wyższe w porównaniu do roku ubiegłego, ale także wyższe od tych, jakie obserwowaliśmy przed pandemią – mówi.

Oferta sprzyja wydatkom