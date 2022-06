Gemini Park Bielsko-Biała na fali otwarć

W galerii powstały także punkty dwóch ważnych lokalnych inicjatyw, których partnerem jest bielska galeria.

W tym Science Point, pierwsze w kraju minicentrum nauki działające w galerii i zarazem pierwsza tego typu atrakcja w woj. śląskim.

W Gemini Park Bielsko-Biała przybywa sklepów i atrakcji. W nowej odsłonie zaprezentowała się już m.in. marka Sinsay. Wieloletni najemca przeniósł się do lokalu, który jest ponad 4-krotnie większy od dotychczasowego. Sklep powstał w najnowszym koncepcie sieci. Wzbogacona została także jego oferta m.in. o kosmetyki i dekoracje do domu.

Nie tylko LPP rozszerza swoją obecność w bielskiej galerii. Również spółka OTCF, do której należy 4F, inwestuje w Gemini Park. Niedawno w galerii zadebiutował mający 250 m kw. sklep marki Outhorn. W jego ofercie można znaleźć ubrania oraz akcesoria dla kobiet i mężczyzn łączące modę casualową ze sportem. To pierwszy sklep firmowy brandu na Podbeskidziu.

Pierwszy lokal w regionie uruchomiła także rozwijająca się w Polsce sieć PITBULL West Coast. Sklep jest propozycją dla osób ceniących sobie miejski styl życia i aktywność fizyczną. W jego asortymencie można znaleźć ubrania i dodatki dla kobiet oraz mężczyzn. Nowy najemca zajął lokal o powierzchni 70 m kw.

Ze swoją marką na Podbeskidzie wkroczyła też sieć Maxi Zoo. Na powierzchni 245 m kw. stworzono nowoczesny sklep dla zwierząt, w którym można znaleźć m.in. karmy, akcesoria oraz środki higieny i pielęgnacji. Swoją ofertę Maxi Zoo kieruje zarówno do właścicieli psów, kotów, jak również mniejszych zwierząt: gadów, płazów, ptaków i ryb akwariowych.

Ofertę niedawno zasiliła także popularna marka segmentu EDLP (everyday-low-prices) - TEDi, która w galerii ulokowała sklep mający 900 m kw. W jego ofercie można znaleźć sprzęt gospodarstwa domowego codziennego użytku, w tym m.in. artykuły do majsterkowania, DIY, papiernicze, dodatki i dekoracje do domu czy artykuły dla zwierząt.

Debiuty lokalnych marek

– Za nami bardzo intensywny leasingowo okres, który przyniósł nie tylko nowe otwarcia, ale przede wszystkim liczne lokalne debiuty. Aż 4 z 5 nowych najemców dotąd nie miało swoich sklepów na Podbeskidziu. Również nowy Sinsay, który przeszedł spektakularną metamorfozę, pod wieloma względami jest unikalny – to m.in. jeden z największych sklepów sieci w woj. śląskim – mówi Joanna Zemczak, Head of Lease w Gemini Holding.

– Dzięki ostatnim otwarciom mieszkańcy regionu zyskują dostęp nie tylko do szerszej i atrakcyjniejszej oferty handlowej, zwłaszcza segmentu fashion, ale także mają możliwość zrobienia jeszcze bardziej kompleksowych i komplementarnych zakupów pod jednym dachem. Ostatnia seria otwarć jest, póki co, największą w tym roku i obejmuje łącznie ponad 3 tys. m kw. – dodaje.

Cenne inicjatywy poszerzające funkcje galerii

Ale w Gemini Park przybywa nie tylko sklepów. W centrum otwarto także „Science Point. Minicentrum Nauki”. To innowacyjna przestrzeń łącząca wiedzę z zabawą, która powstała w ścisłej współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, a także dzięki pozyskanej przez uczelnię dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Niezwykłe miejsce na mapie Gemini Park ma 150 m kw.

– Stworzona w Gemini Park przestrzeń jest pod wieloma względami unikalna i pionierska, co więcej to jedyne tego typu miejsce na mapie woj. śląskiego. Dzięki „Science Point” dzieci i nie tylko mogą poznać skomplikowane zagadnienia naukowe, tu podane formie eduzabawy. Co więcej, odwiedzający Minicentrum mogą brać także udział w prelekcjach, wykładach, warsztatach i doświadczeniach, czy organizowanych tu co wtorek wykładach dla seniorów – Marcin Ochmański, dyrektor ds. marketingu i PR Gemini Park Bielsko-Biała.

Ważną inicjatywą, w którą włączył się Gemini Park, jest nowo otwarty punkt pobrań „Profilaktyka 40+”, stworzony we współpracy z InterHealth Canada i Szpitalem Żywiec. Za jego pośrednictwem można skorzystać z bezpłatnych badań diagnostycznych przysługujących osobom po 40 r.ż. – To dla nas ważna, po-pandemiczna inicjatywa, poprzez którą chcemy namówić mieszkańców regionu do skorzystania z bezpłatnych badań, a tym samym skontrolowania swojego stanu zdrowia – mówi.