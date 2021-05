Gemini Park Bielsko-Biała poszerza ofertę

Centrum handlowe Gemini Park Bielsko-Biała wróciło do pełnego handlu z szerszą ofertą niż przed pandemią. Wśród nowości w bielskiej galerii można znaleźć gabinet kosmetyczny AIKO Face & Body Zone.

W ofercie AIKO Face & Body Zone można znaleźć kilkanaście nowoczesnych zabiegów na twarz i ciało, w tym m.in. endermologię, infuzję tlenową, dermapen czy depilację laserową. Nowy partner biznesowy galerii zajął lokal mający 65 mkw.



Do nowości należy zaliczyć także salon Canal+. To wieloletni najemca Gemini Park, który do tej pory przez kilka lat prowadził działalność na wyspie handlowej. Od początku maja relokował się do blisko 50 metrowego lokalu.



Wraz z otwarciem handlu w nowej odsłonie zaprezentował się salon marki CCC. Modernizacje przeszedł też lokal marki Apart. Remodeling lokalu giganta polskiego rynku jubilerskiego to efekt przedłużenia umowy najmu na kolejne 5 lat.



O inwestowaniu myśli także marka SFD. Pierwszy tydzień po lockdownie przyniósł umowę ze marką oferującą odżywki i suplementy diety. Najemca zajmie lokal mający 67 m kw.



W 2020 roku średni fooftall Gemini Park ukształtował się na poziomie 73 proc., w stosunku do wyników z rekordowego dla obiektu 2019 roku. Zanotowany wskaźnik odwiedzin był o 9 pp wyższy od średniego notowanego w tym samym czasie na rynku w dużych centrach, wynika z porównania wyników Gemini Park ze wskaźnikami Top Key i ReIndex. Natomiast obroty z m kw., rok do roku, kształtowały się na poziomie 85 proc. Był to wynik o 13 pp wyższy niż obserwowany w tym czasie na rynku. W 2020 roku, w stosunku do 2019 roku, o 8 proc. wzrosła tu także wartość koszyka zakupowego.