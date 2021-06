Gemini Park Bielsko-Biała: w maju w centrach handlowych wydaliśmy więcej niż 2019

Kupujących jest nie tylko więcej niż przed rokiem, ale przede wszystkim zdecydowanie więcej wydają. Ten trend, dominujący dziś na rynku retail, obserwowany jest także w Gemini Park Bielsko-Biała.

Należące do Gemini Holding centrum handlowe zakończyło maj z obrotami ponad 50% wyższymi niż notowane tu w 2020 roku, a także o 10% wyższymi w porównaniu z majem 2019 rok.



- Udało się nam nie tylko odbudować footfall do poziomu 80% proc. z maja 2019 r, co było wynikiem o ok. 10 pp wyższym niż obserwowany przez PRCH w dużych galeriach, ale przede wszystkim znacząco zwiększyliśmy obroty w sklepach – informuje Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.

Sprzedaż pobudziło także poluzowanie życia społecznego, w tym powrót chociażby turystyki, rekreacji, aktywności sportowych czy imprez okolicznościowych. W maju wartość średniego koszyka zakupowego klienta Gemini Park była wyższa aż o 40% w porównaniu do 2019 roku. – Wpływ na to miało wiele czynników, ale przede wszystkim charakter zakupów, te były zdecydowanie konkretniejsze. Wiele osób do galerii wybierało się z jasno określonym celem, często też w pojedynkę. Do tego brak dostępu do oferty rozrywkowej, rekompensowano sobie wizytą w sklepie. W maju do sklepów ruszyły także osoby, które z powodu lockdownu musiały odroczyć zakupy.– mówi Brączek.



W maju w Gemini Park wzrost obrotów zanotowano we wszystkich kluczowych kategoriach oferty. Dla przykładu sklepy z ofertą odzieżową skierowaną do kobiet, najliczniej reprezentowane w bielskiej galerii, zanotowały wzrost obrotów aż o 22% w stosunku do maja 2019 r. i aż o 139% w stosunku do maja roku 2020. Obroty wzrosły także w branżach, które nie mogły skorzystać z efektu odroczonych zakupów, w tym zwłaszcza w segmencie zdrowia i urody, zarówno jeżeli chodzi o usługi, jak i sprzedaż produktów. Tu obroty w maju 2021 wzrosły nawet stosunku do maja 2019 roku.



Ale majowe ożywienie odczuły nie tylko sklepy, które wznowiły działalność 4 maja. Także rozrywka i gastronomia, co jest efektem znacznego poluzowania obostrzeń pod koniec maja. Potwierdzają to zresztą sami najemcy.



O udanym relaunchu może mówić park rekreacyjno-rozrywkowy „W DECHE!” i park linowy. Mająca aż 10,5 tys. m kw. plenerowa atrakcja Gemini Park w okresie od 28 maja do 6 czerwca odwiedziło ponad 14 tys. osób, tj. o 27% więcej niż w 2019 roku,



Również przedstawiciele Cinema City z optymizmem patrzą w przyszłość. Tym bardziej, że pierwsze dni po poluzowaniu obostrzeń przyniosły tłumy widzów.