Gemini Park Tarnów nie ma wolnych powierzchni. Co stoi za sukcesem?

O zmianach w tarnowskim centrum handlowym opowiada Zbigniew Nowak, dyrektor Gemini Park Tarnów.

Komercjalizacja na 100% i długa lista marek, które ostatnio weszły do Państwa oferty. Co sprawia, że Gemini Park Tarnów przyciąga dziś tak znane brandy?



Zbigniew Nowak: Przede wszystkim jest to silna lokalna i regionalna pozycja na rynku oraz solidna marka budząca zaufanie partnerów biznesowych. Od ponad dekady pozostajemy największym i najdynamiczniej rozwijającym się centrum handlowym we wschodniej Małopolsce. W dodatku jedynym, które dzięki swojej ofercie, porównywalnej chociażby z galeriami w Krakowie, pozycjonuje się jako centrum fashion. Moda to dziś aż 35% naszego tenant-mix’u. Nie bez znaczenia jest także rynek konsumencki, na którym działamy, a który obejmuje swoim zasięgiem ponad 700 tys. potencjalnych klientów. To rynek wciąż rozwijający się, nienasycony jeszcze markami, ale jednocześnie z bardzo aspiracyjnym konsumentem, który chce mieć w zasięgu swojego portfela najlepsze światowe marki.



Na co marki zwracają uwagę?



Z.N.: Przede wszystkim na doskonale skomponowany pod lokalny i regionalny rynek tenant-mix. To dzięki niemu budujemy zasięg wychodząc daleko poza Tarnów. Już dziś ponad połowa kupujących w Gemini Park to mieszkańcy kilkunastu ościennych miejscowości, którzy za sprawą rozwiniętej wokół obiektu sieci dróg, nie mają problemu, aby dojechać na zakupy z dalszych zakątków. Nie bez znaczenia jest także jakość oferty. Nasz tenant-mix, składający się z ponad 130 najemców, oparty jest wyłącznie na rozpoznawalnych markach sieciowych, w dodatku unikalnych w skali naszego regionu. To zwraca uwagę najemców, którzy chcą lokować swoje sklepy w otoczeniu generującym footfall.



Te elementy skłoniły takie marki jak TK Maxx czy HalfPrice do inwestycji?



Z.N.: TK Maxx, Half Price, ale także Pumę, Homlę, Lee Cooper czy kaes. W tych trudnych dla branży czasach, marki poszukują zarówno stabilnych partnerów, jak również takich, którzy są w stanie zapewnić atrakcyjny i chłonny rynek, gwarantujący nie tylko udany debiut, ale i dalszy rozwój. 100% marek, które w ostatnich miesiącach się pojawiło, to brandy, której do tej pory nie miały sklepów we wschodniej Małopolsce. Już samo to, że wybierani jesteśmy na lokalny debiut pokazuje, jak bardzo doceniany jest potencjał biznesowy obiektu i jak duże nadzieje pokłada się we współpracy.



Skąd u Państwa w ostatnich miesiącach pęd do tak dużych zmian w ofercie?



Z.N.: Faktycznie, skala zmian jest znaczna. Od sierpnia 2021 do lutego 2022 wynajęliśmy blisko 9,5 tys. m kw. naszym nowym najemcom. Jednym z kluczowych katalizatorów zmian była chęć poszerzenia i umocnienia oferty modowej. Dziś już co trzeci sklep w naszym centrum oferuje ubrania, buty lub dodatki, co czyni nas niekwestionowanym liderem w regionie pod względem oferty modowej. Przodujemy w liczbie sklepów, ale także w zróżnicowaniu formatów handlowych. Dzięki ostatnim działaniom leasingowym jako jedyni w regionie do swojej oferty pozyskaliśmy dwie topowe marki off-price. Pod koniec zeszłego roku otworzył się sklep HalfPrice, a już niebawem TK Maxx. To pokazuje, że nie tylko poszerzamy ofertę, ale także ją dywersyfikujemy, sięgając po popularne wśród konsumentów formaty, które – co oczywiste – generują także ruch w galerii.



Ruch zapewnia Państwu także nowy operator spożywczy. Co skłoniło Państwa do współpracy z Carrefour?



Z.N.: Poszukując nowego operatora spożywczego, zależało nam na marce, która będzie wyróżniała się na lokalnym i regionalnym rynku, pomagając nam budować dalszą przewagę. Zależało nam na unikalności oferty, ale także na tym, aby była ona najszersza w regionie, a przez to m.in. konkurencyjna w stosunku do dyskontów, które zdominowały tarnowski rynek. Carrefour idealnie wpasował się w te oczekiwania i to pod wieloma względami. Nowo otwarty sklep sieci w Gemini Park jest nie tylko pierwszym hipermarketem marki w Tarnowie, powstał on także w unikalnym koncepcie obecnym dziś tylko w 4 innych miastach. Carrefour w swoim sklepie wprowadził także cały szereg ciekawych rozwiązań omnichannelowych, dotąd niedostępnych w Tarnowie, w tym m.in. aplikację Scan&Go. Te elementy mocno nas wyróżniają i działają profootfallowo.



Za państwem udany I kwartał 2022 r. Jakie są kolejne plany?



Z.N.: Obiekt jest obecnie w 100% skomercjalizowany. Mamy więc kompletną ofertę, którą może poszczycić się obecnie niewiele galerii w kraju. Cieszymy się, że udało się nam zrealizować wszystkie założone cele. Nie oznacza to jednak, że nie mamy dalszych planów rozwoju. Tym bardziej, że ostatnie działania zwróciły uwagę kolejnych dużych marek, zwłaszcza segmentu fashion.