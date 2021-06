Gemini Park Tarnów wita markę Puma

Gemini Park Tarnów rozwija i umacnia ofertę w segmencie sportowym. Dział leasingu centrum handlowego podpisał właśnie umowę najmu z marką PUMA.

Sportowy gigant wynajmie w Gemini Park lokal mający blisko 100 m kw. W ofercie nowego sklepu będzie można znaleźć buty, odzież, a także akcesoria dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci. Otwarcie zaplanowano w okresie zbliżających się wakacji.



- To kolejna globalna marka, która zdecydowała się na ulokowanie swojego sklepu w Gemini Park. Nowy lokal wzmocni i zdywersyfikuje ofertę centrum handlowego w segmencie sportowym, ale także dopełni kluczową ofertę szeroko pojętej mody – mówi Daniel Słuchocki, Head of Lease w Gemini Holding.



Sklep Pumy w Gemini Park Tarnów będzie pierwszym sklepem pod tym szyldem w tej części Małopolski.



– Rozwijając ofertę tarnowskiego centrum handlowego staramy się, aby tenant mix był nie tylko unikalny na lokalnym rynku, ale przede wszystkim atrakcyjny dla klienta z całego regionu, wypełniony doskonalone znanymi i lubianymi markami. PUMA jest bez wątpienia jednym z takich brandów, na który od lat czekali mieszkańcy Tarnowa i okolic – dodaje Słuchocki.



PUMA będzie 9 sklepem z ofertą sportową w Gemini Park Tarnów. Dziś w ofercie można znaleźć tu m.in. New Balance, 4F, 4F Junior, a także multibrandowe sklepy sportowe m.in. Martes Sport, 50Style czy Sizeer. Umowa z Pumą jest pierwszą z serii spodziewanych w tym roku.



- Szacuje się, że trzy czwarte Polaków uprawia sport. Stajemy się coraz bardziej aktywni fizycznie. Wraz z rozwojem tego trendu, pojawiają się nowe potrzeby zakupowe. Widzimy to również w naszym regionie, a także w samym Gemini Park, gdzie sklepy sportowe od lat cieszą się stale rosnącą popularnością wśród klientów. Wejście PUMY do naszej oferty sprawi, że w Gemini Park powstanie kolejna, niezwykle popularna destynacja zakupowa dla osób aktywnych fizycznie, ale także dla osób poszukujących ciekawej oferty modowej – mówi Zbigniew Nowak, dyrektor Gemini Park Tarnów.