Gemini Park Tychy: SFD i Tefal wsród najemców

Pierwszy kwartał 2022 r. był dla Gemini Park Tychy niezwykle udany. Zakończył się on nie tylko otwarciem nowej części obiektu, a także uruchomieniem w niej Multikina i salonu Bel-Pol. Teraz tenant-mix centrum handlowego znów zyskuje.

SFD wynajął 56 m kw., Tefal 138 m kw.



Do oferty właśnie dołączył sklep marki SFD. Najemca wynajął 56 m kw. Umowa to efekt pracy działu leasingu Gemini Holding. Niebawem także lista najemców poszerzy się o salon ze sprzętem gospodarstwa domowego marki Tefal. Umowa z partnerem opiewa na 138 m kw. Pośredniczyła w niej firma doradcza Colliers.



– Kontynuujemy realizację naszej strategii leasingowej, pozyskując marki, które dopełniają tenant-mix Gemini Park i budują przewagę obiektu na lokalnym rynku. Robimy to w sposób niezwykle przemyślany i konsekwentny, tak dobierając najemców, aby wzmacniali kluczowe dla pozycjonowania galerii segmenty oferty. Najlepszym tego przykładem są dwaj nowi najemcy. SFD wzbogaca ofertę sklepów kategorii zdrowia i urody, a z kolei Tefal segmenty elektroniki, wyposażenia wnętrz i sprzętu gospodarstwa domowego – mówi Joanna Zemczak, Head of Lease w Gemini Holding.