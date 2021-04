Generację Z do zakupów bardziej inspiruje sklep stacjonarny niż media społecznościowe

fot. Accenture, Jak kupuje generacja Z

46 proc. generacji Z tęskni za bezpośrednimi kontaktami i uważa, że nauka i praca zdalna źle wpływają na ich samopoczucie. Połowa generacji Z przynajmniej raz dziennie korzysta z mediów społecznościowych. Dla 57% ankietowanych to źródło informacji o promocjach. 67% generacji Z i milenialsów uważa, że w mediach społecznościowych mogą znaleźć ekspertów oraz zdobyć wiedzę. 2/3 generacji Z traktuje wyjście do galerii handlowej jako formę spędzenia czasu (67%) lub możliwość wyjścia z rodziną i znajomymi (66%) - wynika z raportu „Jak kupuje generacja Z” przygotowanego przez Accenture i Fashion Biznes.

Ścieranie się świata cyfrowego z analogowym może wyraźnie wpłynąć na sposób funkcjonowania młodego pokolenia. Firmy powinny przygotować się na współistnienie obu przestrzeni – cyfrowej i fizycznej, które obejmują znacznie większą liczbę punktów styku z konsumentem niż obecnie.

Połowa przedstawicieli generacji Z przynajmniej raz dziennie korzysta z mediów społecznościowych. Co trzeci z nich przynajmniej raz na dobę korzysta z platform streamingowych do oglądania filmów lub słuchania muzyki. To blisko dwukrotnie więcej osób niż w grupie milenialsów.

Z badania wynika, że media społecznościowe są dla generacji Z coraz istotniejsze podczas zakupów. Dla 57% ankietowanych z młodego pokolenia to źródło informacji o promocjach (aż 15 p.p. więcej niż w 2019 r.). Ponadto 67% generacji Z i milenialsów uważa, że w Internecie i mediach społecznościowych mogą znaleźć ekspertów z interesujących ich dziedzin oraz zdobyć wiedzę. Dla firm oznacza to komunikację nie tylko o produktach, ale także możliwość publikacji treści edukacyjnych czy społecznych.

- Cyfrowe formy rozrywki umożliwią nie tylko interakcję z konsumentem, ale przede wszystkim zapewnią możliwość sprzedaży produktów fizycznych, jak i ich cyfrowych wersji opartych o technologię blockchain. Warto podkreślić, że każdy cyfrowy punkt kontaktu z klientem może być nowym miejscem sprzedaży. To kierunek dalszej ewolucji e-commerce – mówi Rafał Reif, Head of Fashion & Retail Poland Accenture.

Około 60% wszystkich konsumentów chce w przyszłości utrzymać obecny udział zakupów internetowych w całości zakupów w kategorii moda i kosmetyki. Jednocześnie 27% przedstawicieli generacji Z deklaruje chęć robienia większej ilości zakupów online. Najbardziej chętną grupą do zwiększenia udziału e-zakupów są przedstawiciele generacji baby boomers. 30% przedstawicieli tej grupy chce kupować przez Internet więcej niż obecnie.

Jednocześnie 46% przedstawicieli generacji Z uważa, że nauka i praca zdalna źle wpływają na ich samopoczucie i produktywność. Mimo że obowiązkiem tym dotknięte jest całe społeczeństwo, jest to o 11 p.p. więcej, niż wśród przedstawicieli generacji X – czyli rodziców generacji Z, którzy w czasie pandemii pracują zdalnie. Wielu przedstawicieli generacji Z odczuwa dysonans związany z intensywnością korzystania z cyfrowych mediów i planuje ograniczyć ich używanie. 62% generacji Z uważa, że wirtualne relacje są bardziej ulotne i powierzchowne. 1/3 ankietowanych z generacji Z planuje ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych, ponieważ uważa, że za bardzo ingerują w ich prywatność.