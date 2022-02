GfK: Prawie 2/3 Polaków samodzielnie robi remonty. Nie stać nas na fachowców

Jak wynika z raportu Bricomana i GfK, 62 proc. prac remontowych wykonujemy samodzielnie. Tylko w co czwartym przypadku Polacy zlecają prace remontowo-budowlane profesjonalnym firmom. Pozostała część zadań (13 proc.) jest realizowana przy wsparciu członków rodziny lub znajomych, zarówno w ramach przysługi jak i płatnych zleceń.

– Z jednej strony pokazuje to, że jesteśmy zaradnym społeczeństwem majsterkowiczów, a z drugiej, że wciąż nie jesteśmy tak zamożni jak mieszkańcy innych państw. W krajach wysoko rozwiniętych dominuje trend wykonywania prac remontowych przez wyspecjalizowane firmy – zaznacza Robert Stupak, Marketing & E-Commerce Director w Bricoman Polska.

Przeciętne gospodarstwo domowe przeznaczyło średnio ponad 12,7 tys. zł na zakup materiałów remontowo-budowlanych i wykończeniowych. Poziom wydatków był niezależny od miejsca zakupu oraz sposobu płatności. – To istotne, gdyż dostęp do źródeł finansowania ma kluczowe znaczenie w rozwoju kanałów dystrybucji. Sklepy poszerzają też dodatkowy wachlarz usług np. transportu kupionych materiałów lub wynajmu sprzętu, narzędzi czy maszyn budowlanych – podkreśla Przemysław Dwojak, Senior Director w GfK.



Badanie Bricomana i GfK pokazuje skalę szarej strefy – w jej ramach małe i średnie firmy budowlane realizują 14 proc. rocznej wartości zleceń. – Dostrzegliśmy zależność, zgodnie z którą im mniejsza firma, a właściciel młodszy, tym rzadziej wystawiane są faktury. Oznacza to, że relatywnie słabsze pod względem kapitałowym przedsiębiorstwa częściej działają na granicy szarej strefy – wyjaśnia Przemysław Dwojak, Senior Director w GfK.

Dodatkowo w 69 proc. zleceń wykonawcy i przedsiębiorcy budowalni wystawiają fakturę na usługę wraz z materiałem, a w 31 proc. przypadków fakturują samą usługę. Wiąże się to z wartością podatku VAT płaconego przez klienta końcowego, ale może również świadczyć o tym, że firmy fakturujące samą usługę, nie posiadają odpowiednich zasobów, takich jak np. środki transportu, aby zapewniać klientom logistykę zakupu materiałów. –

Przeczytaj także: Grupa Muszkieterów uruchamia magazyn dla Bricomarché w Sosnowcu

Jednoosobowe firmy wystawiają większość faktur za samą usługę, podczas gdy firmy zatrudniające między 21 a 50 osób robią to zaledwie w 5 proc. przypadków – tłumaczy Robert Stupak, Marketing & E-Commerce Director w Bricoman Polska.