GfK: Segment RTV/AGD wzrośnie w tym roku o około 12 proc.

Obecnie, tradycyjna sprzedaż w sklepach stacjonarnych wraca do łask i odbudowuje skalę. Jednak kluczem do sukcesu detalistów podczas tegorocznego sezonu promocyjnego nie będą zabiegi czysto sprzedażowe, a będzie nim mix podejścia omnichannelowego.

TCG podczas Black Friday

Ubiegłoroczny tydzień Black Friday wypadł w trakcie pandemii, co spowodowało, iż 53 procent zakupów w tym okresie odbyło się w kanale online. Tym samym udział e-commerce w sprzedaży po raz pierwszy w historii przewyższył udział handlu stacjonarnego. Bieżący rok skłonił zarówno konsumentów, jak i detalistów do ponownego przemyślenia swoich strategii.

Po burzliwym 2020 roku światowa gospodarka wraca do poziomów sprzed pandemii. Niemniej jednak w perspektywie sprzedaży na rynku urządzeń TCG powrót ten nie będzie odzwierciedlony w stosunku jeden do jednego. Urządzenia TCG, które cieszą się największą popularnością w okresie Black Friday, po raz kolejny konkurować będą w tym roku z sektorami takimi jak turystyka czy moda. Dodatkowo, na poziom sprzedaż urządzeń TCG negatywnie wypływać będą niestabilność łańcuchów dostaw oraz wynikające z tego wzrosty cen, przenoszone na konsumenta końcowego.



Niezależnie od wymienionych niekorzystnych okoliczności wpływających na tegoroczny Black Friday, GfK prognozuje, iż rok 2021 dla całego rynku technicznych dóbr konsumenckich zamknie się szacunkową wartością 1414 miliardów USD, co stanowiłoby 12-proc. wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.



Ze względu na rosnącą inflację i wyższe ceny konsumenci końcowi oczekują atrakcyjnych ofert w tygodniu Black Friday. Z drugiej strony dla detalistów największy rabat nie zawsze przynosi największy sukces sprzedażowy, ponieważ przy popycie przewyższającym podaż, szczególnie w poszukiwanych kategoriach produktów, wystarczyć może niewielka (w porównaniu do okresu przed pandemią) zachęta do zakupu.

