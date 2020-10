GfK: W I półroczu 2020 udział e-sklepów w sprzedaży AGD wzrósł o 10 pkt proc.

W okresie globalnej pandemii światowy rynek (z wyłączeniem Ameryki Północnej i RPA) małego AGD wzrósł w ujęciu wartościowym o 8,6 proc., z kolei rynek dużego AGD (w tym klimatyzatorów) odnotował identycznej wysokości stratę – wynika z danych GfK.

Jak wynika z danych GfK, podczas wprowadzonych na całym świecie lockdownów konsumenci byli zmuszeni do dokonywania zakupów częściej w kanałach online. Udział sektora e-commerce w sprzedaży zarówno dużego, jak i małego AGD, stabilnie rósł. Wielu nowych nabywców pokonało również początkowe bariery w zakupach online. Udział sklepów internetowych w sprzedaży dużego AGD wyniósł 29 proc., a 45 proc. małego AGD. W obu sektorach udział wzrósł o prawie 10 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2019.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że ten internetowy wzrost nie zniknął po ponownym otwarciu sklepów. Silne tempo wzrostu utrzymuje się, ponieważ konsumenci nadal unikają tłumów i zdali sobie sprawę z zalet zakupów w sieci. W związku z tym istotnym warunkiem odniesienia sukcesu w sprzedaży detalicznej staje się skuteczność działań wielokanałowych. W Europie sprzedaż internetowa tradycyjnych sklepów wzrosła o 64 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, podczas gdy podmioty czysto internetowe odnotowały wzrost poniżej 20 proc. dla małego i dużego AGD (z wyłączeniem klimatyzatorów).

- Pandemia i lockdown miały generalnie negatywny wpływ na handel detaliczny i sprzedaż większości kategorii urządzeń. Jednak zamknięcie konsumentów w domach miało także swoją pozytywną stronę. Konieczność przeniesienia do domów wielu codziennych czynności i aktywności społeczno-zawodowych spowodowała ożywienie sprzedaży w maju i czerwcu wybranych segmentów. Z jednej strony, wręcz gwałtownie, wzrosła sprzedaż urządzeń pozwalających stawić czoła nowym wyzwaniom domowym wynikającym np. ze zmiany dotychczasowych nawyków żywieniowych czy też sanitarno-pielęgnacyjnych. Kategorie urządzeń, które stały się beneficjentami nowych okoliczności, to m.in. kuchenki mikrofalowe, odkurzacze, zmywarki do naczyń, trymery do brody i zestawy wielofunkcyjne do pielęgnacji – czytamy w raporcie GfK.

- Z drugiej strony niektóre kategorie, jak na przykład klimatyzatory, straciły cały sezon. Ogólnie rzecz biorąc, rynek dużego AGD (z wyłączeniem klimatyzatorów) stracił tylko 3,7 proc. wartościowo (cały rynek urządzeń TCG, czyli technical consumer goods stracił łącznie 5,8 proc.). Obecnie na sprzedaż wszystkich kategorii urządzeń wpływają, bardziej niż kiedykolwiek, ogólne trendy kształtujące wybory konsumentów: zwrot ku wydajności i efektywności, uproszczenie funkcji, aspekty zdrowotne i wpływające na higienę oraz możliwość kupowania na dowolnym rynku – dodali autorzy raportu.



Z perspektywy regionów, w pierwszej połowie roku 2020 rynek małego AGD odnotował dobre wyniki w krajach rozwiniętych. Europa (w tym WNP) wzrosła o 9 proc. Z kolei rynek dużego AGD spadł o 2 proc.