Gigant meblowy bankrutuje po 50 latach pełnych sukcesów

Drugi co do wielkości sprzedawca mebli w Austrii popadł w kłopoty z powodu sztuczek księgowych właściciela.

Zamknięte mają zostać 23 oddziały Kika/Leiner, a około 1900 z 3900 pracowników straci pracę, ale wkrótce może znaleźć nową.

Sieć sklepów meblowych chce stworzyć platformę pośrednictwa pracy dla pracowników dotkniętych redukcją zatrudnienia.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat Kika/Leiner kilkakrotnie zmieniał właścicieli, a jego udział w rynku spadł z 22 proc. do 18 proc. Sieć sklepów meblowych z drugiego co do wielkości sprzedawcy w branży stała się bankrutem.

Bankructwo Kika/Leiner ze sztuczkami księgowymi w tle

W 1973 r. Herbert Koch, zięć Rudolfa Leinera, otworzył pierwszy salon meblowy Kika w Wiedniu. W następnych latach powstawały kolejne w całej Europie Środkowej i Wschodniej. 2005 r. sieć detaliczna została uznana za najlepszy sklep internetowy w Austrii.

W 2013 r. firma została przejęta przez grupę Steinhoff z RPA. Jak donosi oe24.at, drugi co do wielkości sprzedawca mebli w Austrii popadł po tym w kłopoty finansowe z powodu sztuczek księgowych swojego właściciela, który wkrótce sprzedał sieć z powodu ryzyka niewypłacalności. Nabywcą został holding Signa należący do jednego z najbogatszych Austriaków René Benko. W ramach restrukturyzacji zmniejszył on liczbę oddziałów w Austrii, a działalność w Europie Wschodniej i niektóre niestrategiczne nieruchomości sprzedał.

Na trudnym rynku w czasach kryzysu reanimacja nie powiodła się. Po prawie pięciu latach Signa Retail Group sprzedała nieruchomości sieci meblowej grupie Supernova Franka Alberta za nieujawnioną cenę, a działalność operacyjną przejął menedżer Hermann Wieser, który od wielu lat pracuje w branży meblarskiej (m.in. jako szef sprzedaży w XXXLutz, a w 2014 r. także szef Kika/Leiner). Jak ujawnił nowy właściciel, sieć meblarska została przejęta ze stratą operacyjną ponad 150 mln euro, a w celu pokrycia kosztów bieżących potrzeba 8-10 mln euro miesięcznie, przy malejącej sprzedaży.

W Niemczech Signa jest właścicielem sieci handlowej Galeria Karstadt Kaufhof. Trudności jakie miał holding z Kika/Leiner rezonują planem restrukturyzacji, który przewiduje zamknięcie około jednej trzeciej z ostatnich 129 oddziałów niemieckiej sieci domów towarowych z siedzibą w Kolonii.

Handel spieszy z pomocą zwalnianym pracownikom

Teraz zamknięte mają zostać 23 oddziały Kika/Leiner, a około 1900 z 3900 pracowników straci pracę. Ale wkrótce część z nich może znaleźć zatrudnienie. Sieć sklepów meblowych we współpracy z firmami z branży handlowej, jak OBI, Billa, Bipa, Penny, Tedi, Müller, Deichmann, Action i NKD, chce stworzyć platformę pośrednictwa pracy dla pracowników dotkniętych redukcją etatów. Również sieci supermarketów Spar, Rewe, Billa i Lidl chcą skorzystać z wykwalifikowanych pracowników. Wystosowały już one ofertę pracy do zwalnianych pracowników, którzy w dowolnym momencie mogą składać wnioski.

Pojawiła się też oferta pracy od dyskontu Hofer. Austriacki sprzedawca detaliczny artykułów spożywczych zatrudnia ponad 12 000 pracowników, ale jeśli powiodą się jego plany, wkrótce może być ich około 1000 więcej – informuje wienerzeitung.at.

"Hofer stale poszukuje zmotywowanych kadr i zaprasza wszystkich dotkniętych zwolnieniami pracowników Kika/Leiner do złożenia wniosku" – napisano w ogłoszeniu.

Oferta dotyczy prawie wszystkich obszarów - od sprzedaży, przez kierowników zaplecza i sklepów, po praktykantów, pracowników weekendowych, specjalistów IT i logistyków.

"Szczególnie w obszarach sprzedaży i logistyki dyskont stale poszukuje chętnych do pracy. Obecnie w całej Austrii czeka na nich około 1000 etatów, ale jest też 100 wakatów w zarządzaniu łańcuchem dostaw i IT” – ogłasza Hofer.