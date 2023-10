Gigant odzieży i obuwia sportowego liczy na lepszy koniec roku

Sprzedaż wyniosła 2,311 mld euro, w stosunku do po 2,35 mld euro rok wcześniej. Oznacza to spadek w ujęciu nominalnym. Zysk netto spółki zmniejszył się do 131,7 mln euro z 146,4 mln euro w tym samym okresie ubiegłego roku. Zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) spadł o 8,3 proc., do 236,3 mln euro.

Sprzedaż w Ameryce Północnej zmalała o 8,3 proc., do 854,6 mln euro. Dużo lepiej spółce powodziło się w Europie, gdzie sprzedaż wzrosła o 5 proc., do 1,021 mld euro. Marża brutto Pumy zwiększyła się do 47,1 proc., w porównaniu z 46,8 proc. rok wcześniej.

Firma potwierdziła swoje prognozy na 2023 r. zakładające wzrost sprzedaży o 8-9 proc. i EBIT w przedziale od 590 mln euro do 670 mln euro. Oczekuje poprawy wyników „po uwzględnieniu różnic kursowych w wysokim jednocyfrowym przedziale procentowym”.

Puma była zbyt uzależniona od segmentu, w którym były zaniżone ceny, obecnie jest w trakcie korygowania pozycjonowania marki i poprawy jakości sprzedaży – ujawnia producent odzieży i obuwia sportowego.