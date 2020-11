Global Cosmed: Dywidenda nie niższa niż 35 proc. skonsolidowanego zysku netto

Zarząd spółki uchwalił politykę dywidendową w wysokości nie niższej niż 35 proc. skonsolidowanego zysku netto w latach 2020- 2023 - podaje parkiet.com.

Każdorazowa rekomendacja zarządu odnośnie wysokości dywidendy będzie uwzględniać istotne czynniki mające wpływ na realizację strategii i prawidłowe funkcjonowanie grupy. Spółka wymienia takie elementy, jak akwizycje, potrzeby inwestycyjne oraz kowenanty umów kredytowych.

Spółka odnotowała krótkotrwały wzrost sprzedaży określonych kategorii produktów związanych z pandemią koronawirusa. Jednak to okres odmrożenia gospodarczego w trzecim kwartale umożliwił rozwój na szeroką skalę - czytamy na parkiet.com.



Global Cosmed S.A. zrzesza firmy produkujące i dystrybuujące wyroby kosmetyczne i chemię gospodarczą. Koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Kret, Sofin, Apart Natural i Bobini, wiążąc szczególne nadzieje z ekspansją zagraniczną - na rynek niemiecki, a także w Azji (Chiny oraz Korea Południowa). Rozwija także aktywność w segmencie private label. Dostarcza wyroby do praktycznie wszystkich liczących się na terenie kraju i regionu graczy rynkowych, takich jak sieć Biedronka, Lidl, Aldi, Kaufland, czy Rossmann.