Global Cosmed: Nie sprzedajemy produktów do Rosji i na Białoruś

Global Cosmed S.A. posiada zakłady produkcyjne w Polsce (Radom, Świętochłowice, Jawor) i w Niemczech (Stadtilm). Zdecydowana większość wytwarzanych produktów opiera się na składnikach powszechnie dostępnych. Kończąca się fala pandemii poniekąd przygotowała firmę organizacyjnie na potencjalne konsekwencje obecnej sytuacji. Zmiany w łańcuchu dostaw związane z ograniczeniami w transporcie globalnym w ostatnich dwóch latach wpłynęły na: zmiany procedur zakupowych, rozbudowę sieci alternatywnych dostawców oraz zmiany w obszarze polityki magazynowej.

Ryzyko związane z zasobami ludzkimi

Jeśli chodzi o ryzyka związane z zasobami ludźmi, niemal wszystkie osoby zatrudnione w spółkach Global Cosmed legitymują się paszportami polskimi i niemieckimi. Jednakże w dłuższej perspektywie, w związku z nagłym brakiem kierowców we współpracujących firmach transportowych, istnieje ryzyko nieterminowej realizacji zobowiązań do dostawy produktów.

- Wspólny nam wszystkim, uczestnikom rynku, solidaryzm z narodem ukraińskim, przeplata się z niepokojem o zachowanie ciągłości w łańcuchach dostaw i indywidualnymi analizami sytuacji każdej z firm. Na bieżąco monitorujemy wpływ sytuacji polityczno – militarnej w Ukrainie na naszą działalność i równocześnie robimy to, co w tej chwili jest najważniejsze – organizujemy bieżącą pomoc dla uchodźców - powiedziała Magdalena Mielimonka, wiceprezes Global Cosmed.

Firma już w chwili obecnej nawiązała współpracę zarówno w punktem recepcyjnym na granicy, za pośrednictwem samorządów z ukraińskimi miastami partnerskimi i lokalnymi organizacjami przygotowującymi wsparcie przybywających uchodźców. To dla nich przekazane będą środki higieniczne (mydła, żele antybakteryjne) i czyszczące (żele do WC, uniwersalne środki do czyszczenia i podobne) zarówno dla potrzebujących kobiet z dziećmi, jak i do utrzymania porządku w miejscach przyjęcia uciekających przed wojną osób.