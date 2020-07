Główny akcjonariusz Redanu przeznaczy 10 mln zł na zakup nowej kolekcji „Top Secret”

fot. materiały prasowe

Radosław Wiśniewski, główny akcjonariusz oraz członek Rady Nadzorczej Redanu, zaoferował udostępnienie finansowania do kwoty 10 mln zł na zakup nowej kolekcji marki Top Secret. Zgodnie z opublikowanymi wynikami finansowymi za 2019 r. Grupa Kapitałowa w minionym roku uzyskała 367 mln zł przychodów. W bieżącym roku epidemia COVID-19 wymusiła natomiast weryfikację planów rozwoju sieci modowej. W wyniku wdrożonych zmian m.in. w zakresie strategii rozwoju kolekcji w kolejnych miesiącach oczekiwany jest wzrost marży handlowej oraz stopniowy wzrost sprzedaży.

Radosław Wiśniewski będący głównym akcjonariuszem Redanu (ma 45,8% głosów na WZA) i członkiem Rady Nadzorczej zadeklarował zapewnienie środków finansowych potrzebnych na zakup nowej kolekcji marki Top Secret do kwoty 10 mln zł. Podkreślił jednocześnie, że jego decyzja uwarunkowana jest pozytywnymi decyzjami instytucji finansowych w kwestii przedłużenia finansowania Redan SA i Top Secret Sp. z o.o.

Grupa Redan podsumowała również wyniki finansowe osiągnięte w 2019 r. W tym okresie uzyskała 367 mln zł przychodów czyli o około jedną trzecią mniej niż w 2018 r. Tak znaczący spadek wynika w dominującej części z zakończenia sprawowania przez Redan SA kontroli nad TXM SA w restrukturyzacji począwszy od 18 lipca 2019 r. Natomiast suma całkowitych dochodów przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wyniosła -44,5 mln zł i była na porównywalnym poziomie względem poprzedniego roku. Z kolei sieć Top Secret, na rozwoju której koncentruje się obecnie strategia Grupy Redan, w minionym roku uzyskała 243,4 mln zł obrotów, co oznacza minimalny spadek w porównaniu do poprzedniego roku.

- W minionym roku dokonaliśmy rewizji modelu planowania, zasad projektowania kolekcji i polityki cenowej tak, aby z jednej strony wielkość zamówienia ustalana była w sposób bardziej zrównoważony, a charakter kolekcji był bardziej handlowy, z drugiej – aby pozwalała na uzyskanie wyższej marży handlowej. Efekty przeprowadzonych działań powinny być w pełni widoczne w sezonie wiosna-lato 2020 r. Ze względu na epidemię COVID-19 i wynikający z niej lock-down, a potem spadek sprzedaży nie możemy uzyskanych danych wprost porównać do roku 2019, ale z wyników uzyskanych w maju i czerwcu jesteśmy zadowoleni - powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan.

W związku z epidemią COVID-19 Grupa Redan wprowadziła zmiany do planów sprzedaży na rok 2020 i 2021.

- Zakładamy w br. spadek sprzedaży w sklepach Top Secret w Polsce o 41% w porównaniu do roku 2019. Jednak, obroty uzyskane w maju i czerwcu br. przekraczają wartości planowane na ten okres odpowiednio o ok. 6% i ok. 19%. Wypracowana w maju wysokość marży była zgodna z przyjętą w skorygowanym planie sprzedaży na 2020 r., a w czerwcu wyższa o ok. 5 p.p. Uzyskane wyniki wskazują zatem, że zmodyfikowany plan na 2020 r. jest realizowany, a wdrożone zmiany w kolekcji przynoszą oczekiwane efekty – podkreślił Bogusz Kruszyński. Dodał, że wyniki maja i czerwca wskazują na potencjał do skutecznego konkurowania na rynku. Pomagają w tym realizowane już od wielu lat dostawy towarów w trybie „just in time”, które zapewniają większą elastyczność w reagowaniu na wahania popytu i potrzeb klientów. Minimalizuje to również ryzyko nadmiernego zapasu na koniec sezonu.