GO Sport mocno ucierpiał przez pandemię. Przychody w dół o 44 proc., dwa zamknięcia

Sklep Go Sport w CH Ster, fot. za chster.pl

Na skutek obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, przychody sieci sklepów sportowych Go Sport spadły o 44 proc. w porównaniu z 2019 rokiem.

Spółka GO SPORT POLSKA powstała w lipcu 1998 roku. W 2020 r spółka prowadziła swoją działalność poprzez sklepy stacjonarne Go Sport oraz sklep internetowy. W trakcie roku spółka zamknęła sklep we Wrocławiu (DH Renoma) oraz sklep w Warszawie (Złote Tarasy).

Do Go Sport należy 28 placówek w Polsce.

Lockdown





- W Polsce w 2020 r. było kilka okresów tymczasowych zamknięć sklepów detalicznych, które miały

miejsce wiosną, późną jesienią i zimą 2020 r. Łącznie okres tymczasowego zamknięcia wynosił około

trzech miesięcy. Od 31 grudnia 2020 do 31 stycznia 2021 roku sklepy w Polsce pozostały zamknięte.

Rząd kraju opracował środki wspierające branże najbardziej dotknięte rozprzestrzenianiem się

koronawirusa, w tym odroczone płatności niektórych kategorii podatków, dotacje i inne formy

pomocy. Spółka Go Sport Polska skorzystała z dofinansowania FGŚP.

Kierownictwo w dalszym ciągu monitoruje rozwój sytuacji na rynkach światowych w kontekście

rozwoju pandemii i ocenia możliwe scenariusze jej wpływu na wskaźniki wyników oraz podejmuje

aktywne działania w celu minimalizacji ryzyka dla personelu i biznesu w ogóle - opisała spółka w swoim sprawozdaniu.

Wynik finansowy



Za rok 2020 spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży netto w wysokości 126.350.083,62 zł, co

stanowi spadek o około 44% w porównaniu z rokiem 2019. W powyższej kwocie sprzedaż towarów

wyniosła 126.118.805,23 zł, pozostałą część stanowiła sprzedaż usług.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 176.519.784,55 zł.



Spółka w 2020 r. poniosła 5.356.747,25 zł pozostałych kosztów operacyjnych oraz zrealizowała 3.672.253,51 zł pozostałych przychodów operacyjnych. Koszty finansowe wyniosły 9.084.370,50 zł. .

Sieć zakończyła rok 2020 stratą netto w wysokości 63.790.448,86 zł.

Spółka realizuje w Polsce koncepcję sprzedaży międzynarodowej gamy produktów, 6,47 % towarów

sprzedanych przez sklepy GO SPORT pochodziło z Grupy Sportmaster. W 2020 roku udział

krajowych dostawców wyniósł około 81,38 %.

Finansowanie

W roku 2020 firma finansowała swoją działalność głównie ze środków własnych i pożyczek

grupowych oraz kredytu bankowego.

W związku z Covid 19 spółka otrzymała dofinasowanie z FGŚP w formie pieniężnej w kwocie

1 582 108,05 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 stan zadłużenia z tytułu pożyczek grupowych ze Sportmaster Operations

Pte Ltd. wynosi 120 727 072,23 zł, natomiast z tytuły kredytu z CITI Bank Handlowy

w Warszawie S.A. wynosi 12 013 265,77 zł.