Go Sport: Nasz sklepy są zamykane bezprawnie! Składamy zawiadomienie do instytucji państwowych

Sieć sklepów Go Sport alarmuje, że jej placówki zlokalizowane w centrach handlowych są zamykane bezprawnie.

Najpierw spółka informowała o sytuacji w CH Auchan Poczesna, teraz o warszawskim Blue City.

UOKiK daje zielone światło na na przejęcie przez Sportsdirect.com Poland kontroli nad spółką Go Sport Polska.

Przejęcie Go Sport w Blue City

- Działając w imieniu Go Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informujemy, że w dniu 23.05.2022 o godzinie 10 doszło do bezprawnego pozbawiania spółki posiadania oraz dostępu do sklepu Go Sport znajdującego się w Centrum Handlowym BLUE CITY w Warszawie. W efekcie zostały zniszczone i usunięte zabezpieczenia sklepu, w tym zamki i system alarmowy oraz być może nastąpiły inne szkody w zasobach spółki znajdujących się na terenie sklepu. O zaistniałym zdarzeniu zarząd spółki zawiadomił właściwe organy i instytucje państwowe - podaje firma.

Jednocześnie - w celu spełnienia wymagań wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych - w związku z prawdopodobieństwem przejęcia danych osobowych znajdujących się na terenie sklepu przez nieuprawniony podmiot, sieć informuje o incydencie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

Zablokowanie dostępu do sklepu w CH Auchan

Podobna sytuacja miała mieć miejsce 19 maja, kiedy doszło do "bezprawnego pozbawiania spółki Go Sport posiadania oraz dostępu do sklepu sieci w Centrum Handlowym Auchan Poczesna w Częstochowie". Firma informuje również, że mogło dość do przejęcia danych osobowych klientów.

Go Sport Polska zmienia właściciela. UOKiK zgodził się na przejęcie spółki

UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Sportsdirect.com Poland kontroli nad spółką Go Sport Polska. Dodano, iż kwestia sankcji nałożonych na Go Sport Polska nie była brana pod uwagę w prowadzonym postępowaniu.

"Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Sportsdirect.com Poland kontroli nad spółką Go Sport Polska. Przedsiębiorcy zajmują się detaliczną sprzedażą sprzętu sportowego. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji" - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Twitterze.

Jak dodano, "jedynym kryterium, jakie bada Prezes UOKiK, wydając decyzję w sprawie kontroli koncentracji, jest wpływ transakcji na konkurencję. Kwestia sankcji nałożonych na Go Sport Polska nie była zatem brana pod uwagę w prowadzonym postępowaniu".

UOKiK przypomniał przy tym, że sankcje nałożone na spółkę Go Sport Polska nie unieważniają jej zobowiązań wobec konsumentów.

Wniosek w sprawie koncentracji wpłynął do UOKiK 30 marca tego roku. Jak wówczas podano, ma ona polegać na przejęciu przez Sportsdirect.com Poland sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu kontroli nad Go Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Urząd wskazał, że głównym przedmiotem działalności Go Sport Polska jest sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (w tym odzieży sportowej, obuwia i sprzętu). Go Sport Polska posiada 26 stacjonarnych sklepów detalicznych w 15 miastach, a także prowadzi sprzedaż w kanale online. Z kolei głównym przedmiotem działalności Sports Direct jest sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (w tym odzieży sportowej, obuwia i sprzętu).

"Sports Direct działa w Polsce za pośrednictwem 13 stacjonarnych sklepów detalicznych w 10 miastach. Sports Direct należy do grupy kapitałowej Frasers Group plc. Grupa Frasers posiada zdywersyfikowany portfel markowych sklepów sportowych, fitness, lifestyle'owych premium i luksusowych w ponad 20 krajach oraz prowadzi sprzedaż w kanale online" - odnotował UOKiK.

Lista sankcyjna początkiem kłopotów Go Sport

W kwietniu ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji ogłosił polską listę sankcyjną obejmującą rosyjskie podmioty i oligarchów prowadzących interesy na terenie RP. Na polskiej liście sankcyjnej znalazło się 50 rosyjskich podmiotów i oligarchów zidentyfikowanych przez polskie służby. Wśród nich znalazł się Go Sport.

"Bardzo wielu Polaków widzi tę firmę w wielu centrach handlowych - firma zajmująca się dystrybucją sprzętu sportowego. Jeszcze parę lat temu firma francuska, kupiona przez Rosjan, którzy nabyli obywatelstwo Malty, którzy na co dzień rezydują w Szwajcarii, ale de facto jest to firma rosyjska" - tłumaczyło ministerstwo.

Jak informuje spółka na swojej stronie, po objęciu Go Sport Polska Sp. z o.o. sankcjami gospodarczymi spółka zawiesiła działalność wszystkich 25 sklepów stacjonarnych oraz sklepu internetowego.

Podano również, że "w związku z trwającą wojną w Ukrainie już 3 marca br. właściciele firmy podjęli decyzję o jej sprzedaży w celu zagwarantowania ciągłości zatrudnienia międzynarodowego zespołu pracującego w Polsce", a "proces sprzedaży jest obecnie na bardzo zaawansowanym etapie". Według informacji na stronie firmy zatrudniała ona w chwili nałożenia sankcji prawie 500 pracowników.

Pierwszy sklep Go Sport został otwarty w sierpniu 1999 w Łodzi. Kolejne sklepy powstały w Warszawie i we Wrocławiu. W następnych latach Go Sport systematycznie powiększała swój portfel sklepów.

Kilka miesięcy temu zarząd Go Sport złożył wniosek o upadłość.