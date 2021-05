Go Sport odświeża program lojalnościowy

fot. program lojalnościowy Go Sport

Dodatkowe -10% na pierwsze zakupy i 50% cashback dla nowych klientów, a także do -30% na wszystkie produkty oraz serwis dla aktualnych uczestników – takie korzyści oferuje odnowiony program lojalnościowy FeelGood! skierowany do klientów GO Sport, z którego korzystać można zarówno online, jak i stacjonarnie.

Każde zakupy w sklepach sieci sportowej, a także każdy kilometr i przebyte kroki zarejestrowane przez aplikację mobilną GO Sport, to punkty na koncie użytkownika.

W nowej wersji tego programu lojalnościowego jeden zebrany punkt to jedna złotówka rabatu. Jednakże obowiązują maksymalne ograniczenia rabatowe podczas jednego zakupu: -30% na produkty oprócz sprzętu, -15% na sprzęt i -30% na serwis. Oznacza to, że klient mający 15 punktów na koncie może od razu wymieniać je na 15 zł rabatu (ale kupując np. ubrania, rabat nie może wynieść więcej niż 30% ceny pierwotnej produktu, analogicznie w przypadku sprzętu i serwisu).

W programie istnieją trzy poziomy – brązowy, srebrny i złoty, a przynależność do nich zależy od liczby wydanych pieniędzy w GO Sport. Rozpoczynający przygodę z FeelGood! klient, który znajduje się na brązowym poziomie, za zakup spodni za 100 zł dostanie 10 punktów. Z kolei regularnie kupująca w GO Sport osoba, która osiągnęła poziom złoty, za ten sam produkt, w tej samej cenie, otrzyma 30 punktów.

Dołączenie do programu możliwe jest poprzez rejestrację w sklepie stacjonarnym przy kasie, za pośrednictwem aplikacji mobilnej GO Sport lub strony internetowej www.go-sport.pl.

Nowi klienci w programie „FeelGood!” otrzymają 10% dodatkowego rabatu na pierwszy zakup, a także 50% cashback, co oznacza, że 50% wydanej kwoty przy pierwszym zakupie, trafi w punktach na konto nowego klienta.