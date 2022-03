Go Sport w Polsce wystawione na sprzedaż! W tle rosyjski właściciel

- GO Sport Polska do 2019 roku była własnością francuską, a następnie została kupiona przez singapurską spółkę Sportmaster Operations Ltd., której właścicielami są osoby pochodzenia rosyjskiego. (...) Czując silną odpowiedzialność za prawie 500 pracowników, natychmiast podjęliśmy rozmowy z właścicielami na temat obecnej sytuacji GO Sport i jej przyszłości w Polsce. Po konsultacji właściciele spółki podjęli decyzję o wystawieniu GO Sport na sprzedaż. Obecnie poszukujemy kupca, ale prowadzimy już wstępne rozmowy. O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco - informuje zarząd spółki.