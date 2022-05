Go Sport z wnioskiem o upadłość

Przypomnijmy, Go Sport znalazł się na liście sankcyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłoszonej 25 kwietnia br.

Napisano wówczas: "GO SPORT POLSKA sp. z o.o. od 2019 r. był własnością francuską, następnie został kupiony przez singapurską spółkę SPORTMASTER OPERATIONS PTE LTD, której rzeczywistymi beneficjentami są osoby pochodzenia rosyjskiego, w tym oligarcha Nikolay FARTUSHNYAK, Vladimir FARTUSHNYAK oraz Alexander MIKHALSKIY, którzy są współzałożycielami jednej z największych rosyjskich sieci sklepów sportowych SPORTMASTER. W lutym 2021 r. Ukraina nałożyła na podmiot SPORTMASTER OPERATIONS PTE LTD sankcje.

Z racji pozycji rynkowej zajmowanej w FR przez SPORTMASTER oraz osiąganych dochodów podmiot jest znaczącym płatnikiem podatków wspierających rosyjski budżet.

Nałożenie sankcji na spółkę GO SPORT POLSKA Sp. z o. o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie."

Co oznaczała decyzja?

a) zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,

b)zakaz udostępniania podmiotowi wpisanemu na listę lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,

c)zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,

d) wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

W Polsce działało 25 sklepów GO Sport i esklep firmy. Od czasu sankcji sklepy są zamknięte, wstrzymane zostały również zakupy internetowe.