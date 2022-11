GO Sport zniknął z rynku. Decathlon ma środki, aby zapełnić niszę

W bieżącym roku o sieci Decathlon mówiło się głównie za sprawą konsumenckiego bojkotu w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę i braku decyzji sieci o wycofaniu swoich środków z Rosji.

Po pięciu miesiącach bojkotu już nie widać - wskazują dane z aplikacji Pan Paragon. My dziś przyglądamy się finansom spółki za ubiegły rok.

Decathlon otwiera jeden sklep rocznie

W 2021 r. spółka otworzyła tylko jeden nowy sklep sportowych Decathlon w Nowym Targu. Rozbudowano sklep w Rybniku oraz relokowano placówkę w Katowicach. Na koniec grudnia 2021 r. spółka posiadała sześćdziesiąt jeden sklepów oraz dwa magazyny. Przypomnijmy, że w 2020 r. sieć również uruchomiła tylko jeden nowy sklep - w Nowym Sączu.

Jakie zyski generuje sieć Decathlon?

W 2021 r. spółka Decathlon osiągnęła ogółem przychód netto ze sprzedaży w wysokości 2 117 426 430.71 zł, w tym: przychód netto ze sprzedaży produktów i usług 139 751 541.81 zł, przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 977 674 888.90 zł.

Spółka nabyła środki trwałe za łączną kwotę 30 244 156.69 zł.

Jak było w 2020 r.? W 2020 r. spółka osiągnęła ogółem przychód netto ze sprzedaży w wysokości 1 730 535 127.20 zł, w tym: przychód netto ze sprzedaży produktów i usług 118 826 289.89 zł; przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 611 708 837.31 zł.

Zysk netto za 2021 r. wyniósł 69 387 080.30 zł, Zarząd proponuje, aby zysk został częściowo przeznaczony na zapłatę dywidendy. Rok wcześniej było to 54 139 864.94 zł ( 43 943 655.08 zł zysku w 2019 r.)

Średnie zatrudnienie w 2021 roku to 3 173 osób.

Decathlon podsumowuje sytuację w Ukrainie. Bez dodatkowych odpisów aktualizujących

- W związku wystąpieniem pandemi COVID-19, od połowy marca 2020 roku oraz dokonanej w lutym 2022 roku agresji na Ukrainę, oraz wprowadzonym sankcją przeciwko spółkom oraz osobom fizycznym będącymi rezydentami Federacji Rosyjskiej, zarząd na bieżąco monitoruje sytuację rynkową, w szczególności skupiając swoja uwagę na czynnikach, które w dłuższej perspektywie chronią działalność operacyjną oraz wynik finansowy spółki oraz na działaniach prewencyjnych. W związku z obecną sytuacją rynkową spółka stara się minimalizować negatywny wpływ epidemii oraz wprowadzonych sankcji w związku z agresją na Ukrainę, na biznes między innymi przez redukcję kosztów, ograniczenie inwestycji oraz dopasowanie strategii marketingowej do obecnych warunków rynkowych, w tym wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji jak i sprzedaży. Na podstawie przeprowadzonych analiz zarząd nie widzi przesłanek wskazujących na istotne ryzyko utraty wartości użytkowanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.(...) Spółka zintensyfikowała m.in. działania mające na celu monitorowanie ryzyka kredytowego oraz zintensyfikowała działania windykacyjne. Na bieżąco

monitorowana jest spłacalność należności. Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. Spółka nie odnotowała pogorszenia spłacalności swoich należności.

Ze względu na duży stopień niepewności co do rozwoju sytuacji związanej z pandemią COVID-19 oraz agresją na Ukrainę, szczególnie w zakresie skali spowolnienia i zakresu jego wpływu na poszczególne rynki, potencjalny wpływ na odpisy aktualizujące należności handlowe jest trudny do przewidzenia na dzień publikacji niniejszego sprawozdania. Jednostka przeprowadziła również

szczegółową analizę posiadanych zapasów, w wyniku której stwierdziła, że pandemia COVID-19 oraz agresja na Ukrainę nie wpłynęła negatywnie na wartość odzyskiwalną zapasów i nie powoduje konieczności ujęcia dodatkowych odpisów aktualizujących - czytamy w sprawozdaniu spółki.

Oferty na majątek po GO Sport

Przypomnijmy, że z polskiej mapy handlowej zniknął jeden z konkurentów sieci - Go Sport (25 sklepów). Syndykiem masy upadłości została spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja. Niedługo poznamy najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym procesie sprzedaży majątku firmy. Termin wyboru oferty został bowiem ustanowiony na 10 listopada.