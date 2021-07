Gomez otwiera się w Forcie Mokotów

Nowy salon Gomez w Warszawie, fot. materiały prasowe

Przestrzenie Fortu Mokotów urzekły firmę GOMEZ oferującą ubrania marek premium, która zdecydowała się w tym miejscu otworzyć swój salon.

W głównym, odnowionym budynku Fortu nowy najemca zajął ponad 2600 mkw. powierzchni na dwóch poziomach. Loftowy charakter wnętrz dobrze wpasował się w luksusową koncepcję sklepów stacjonarnych GOMEZ. To kolejna po Red Bull firma, która dołączyła jeszcze wiosną do grona firm korzystających ze zrewitalizowanego kompleksu należącego do White Stone Development.



- Fort Mokotów ma szanse stać się bardzo modnym miejscem nadchodzących sezonów. Kilka minut drogi ze Śródmieścia, starego Mokotowa, Szczęśliwic czy kompleksu biurowców przy Domaniewskiej znajduje się ostoja ciszy i uspokajającej zieleni z niespotykaną loftową architekturą po pięknej rewitalizacji. Dla detalisty specjalizującego się w wymagających markach premium i luksusowych to przestrzeń wręcz idealna, tworząca zupełnie nową jakość na rynku mody i mapie miasta - mówi Jakub Kwiatkowski z GOMEZ.