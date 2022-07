Gorszy kwartał Intersportu

Na łączne przychody ze sprzedaży wypracowane przez spółkę w I kwartale roku obrotowego 2022/2023 wpłynęły: zmiana strategii w zakresie polityki handlowej, działania dotyczące optymalizacji doboru oferty i dostawców, zmiana ekspozycji kluczowych kategorii produktowych oraz prowadzenie przez spółkę działalności przez cały okres (w analogicznym kwartale ubiegłego roku spółka w kwietniu prowadziła działalność w ograniczonym zakresie ze względu na obostrzenia w związku z COVID-19). Nadal głównym czynnikiem sukcesu jest konsekwentna poprawa marży do poziomu 46,5% (wzrost 1,3 p.p. w odniesieniu do I kwartału roku obrotowego 2021/2022) w obu kanałach sprzedaży.

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. spółka wypracowała rok do roku w obu kanałach sprzedaży detalicznej obrót na łączną kwotę 37.342 tys. zł, marża wyniosła 17.346 tys. zł, dynamika do analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego (było: obrót 30.369 tys. zł, marża 13.756 tys. zł), obrót wzrósł o 23,0%, marża wzrosła o 26,1%.



Sprzedaż realizowaną za pośrednictwem kanału internetowego: obrót 4.189 tys. zł, marża 1.655 tys. zł, dynamika do analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego (było: obrót 5.842 tys. zł, marża 2 .269 tys. zł ), obrót spadł o 28,3%, masa marży spadła o 27,1%.